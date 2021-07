Mein Performance-Update für Juni 2021 zu Börsen, Depot, Wikis

Auch der Juni zeigte sich von seiner eher schönen Seite, jedenfalls was die Entwicklung an den Börsen anging. Er folgte damit dem Mai und die meisten maßgeblichen Indizes notierten zum Monatsende auf oder nahe an neuen Allzeithöchstständen.





In Deutschland läuft die Dividendensaison auf Hochtouren, während die steigenden Inflation ein wenig ihren Schrecken verloren hat, weil die Marktteilnehmer nicht mehr von schnell und stark steigenden Zinsen ausgehen. Die FED hat es geschafft, die Diskussion zu einem möglichen Ende der ultralockeren Geldpolitik und ihren enormen Anleihekäufen zu starten ("Tapering"), ohne dass die Märkte hierunter allzu sehr gelitten hätten. Ich denke, an dieses rhetorische Herantasten an das sensible Thema werden wir uns gewöhnen müssen. Wenn dann irgendwann in der Zukunft die konkreten ersten Maßnahmen umgesetzt werden, hat das Thema dann nicht mehr ganz so starke Relevanz, was die emotionale Komponente angeht.





Wachstumswerte erlebten eine Renaissance, vor allem die Schwergewichte unter den Technologieriesen, aber auch Value-Aktien konnten durchaus weiter punkten. Zeit für (m)eine Rückschau auf die Indizes, meine beiden Wikifolios und die Entwicklung meines operativen Net Worth.