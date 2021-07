Syntax verstärkt SAP-Kompetenz in Nordamerika durch Übernahme von Illumiti (FOTO)

Weinheim (ots) - Akquisition des Beratungsunternehmens für SAP-Systemintegration und -Management macht Syntax zu einem der führenden SAP-Serviceprovider in Nordamerika



Syntax (https://www.syntax.com/de-de/) , führender ERP- und Managed Cloud Provider, übernimmt das kanadische Beratungsunternehmen für SAP-Systemintegration und -management Illumiti (https://illumiti.com/) . Der SAP Platin-Partner hat seinen Hauptsitz in Toronto. Durch die Akquisition und die damit gebündelte Expertise profitieren Kunden künftig von einer noch umfassenderen technischen und funktionalen Integration ihrer eingesetzten SAP-Lösungen. Illumiti wird als eigenständiges Tochterunternehmen agieren und alle Lösungen aus dem Portfolio von Syntax anbieten. Und über eine Illumiti-Niederlassung in Zürich baut Syntax auch sein Geschäft in Europa aus. Syntax gehört zu Novacap (https://www.novacap.ca/en/) , einer in Montreal ansässigen Private-Equity-Gesellschaft.