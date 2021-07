^ DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie/Kryptowährung / Blockchain coinIX GmbH & Co. KGaA : Kryptoinvestor coinIX erweitert Geschäftsführung: Susanne Fromm wird neue CEO

'Blockchain ist die Basistechnologie der dritten Internet-Welle!"

Hamburg, 01. Juli 2021 - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Hamburger Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA verstärkt sich personell. Susanne Fromm wird ab 1. Juli 2021 gemeinsam mit dem bisherigen Alleingeschäftsführer Felix Krekel das Unternehmen leiten. Krekel wird künftig wieder die Rolle des CFO übernehmen. Die coinIX, die bereits seit 2017 in digitale Assets und Blockchain-Projekte investiert, erweitert damit ihre Kompetenzen, um ihre Vision von einem der größten Krypto-Investoren zu verwirklichen.

Susanne Fromm verfügt über langjährige Berufserfahrung im Bereich digitaler Geschäftsmodelle. Nach sechs Jahren als Unternehmensberaterin bei Roland Berger, während dieser sie auch einen MBA an der INSEAD Business School absolvierte, wechselte die Münchnerin zur Allianz. Dort war sie für die Konzeption und den globalen Roll-out von Digitalisierungsstrategien verantwortlich, tätigte Corporate Venture Capital Investitionen und formte Partnerschaften mit Tech-Konzernen. Fromm ist ausgewiesene DLT-Expertin, Krypto-Investorin und Mit-Gründerin einer Unternehmensberatung, die Wissen zu Digitalen Assets vermittelt. Sie absolvierte verschiedene Distributed Ledger Technologie (DLT)-Programme, u.a. an der Frankfurt School of Finance. Bildlink:

'Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit dem erfahrenen coinIX-Team die europäische Krypto-Landschaft mitzugestalten. Die coinIX ist durch ihr flexibles Investment-Modell ideal aufgestellt, an immer neuen Beteiligungsformen des schnelllebigen Krypto-Markts zu partizipieren. Das sehe ich als klaren Vorteil, von dem wir gemeinsam mit unseren Aktionären auch in Zukunft profitieren werden", so Susanne Fromm über ihre neue Aufgabe. 'Blockchain ist die Basistechnologie der dritten Internet-Welle. Diese wird mindestens genauso disruptiv sein wie die zweite Welle, die mit Mobile, Social und Cloud die heutigen Internetriesen hervorgebracht hat."