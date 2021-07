Hightech-Lösungen von Thales optimieren das Erlebnis für Flugreisende von der Haustür bis zum Flughafen

(Photo: Thales)

Sicheres Einchecken

Passagiere können über die Mobile-App ihrer Fluggesellschaft an jedem beliebigen Ort (zu Hause, im Hotel usw.) einchecken. Die Identität jedes Passagiers wird daraufhin mit einer Gesichtserkennungssoftware bestätigt, die ein vom Passagier aufgenommenes Selfie mit einer Lebenderkennung und einer Prüfung der Dokumentenauthentizität kombiniert. Die Gesichtserkennungslösung überprüft etwa 40 Punkte im Gesicht des Passagiers und gibt eine Warnmeldung aus, wenn Zweifel an der Identität bestehen.

Auf der Basis dieser Identitätsprüfung und der Gesichtsbiometrie wird für jeden Passagier ein temporärer digitaler Token erstellt. Bei Check-in, Gepäckabgabe, Sicherheitskontrolle, Passkontrolle und Boarding werden die Passagiere dann per Gesichtserkennung identifiziert, ohne jedes Mal ein Ticket und eine Ausweiskarte vorzeigen zu müssen. Das System analysiert die Gesichtszüge einer Person in Echtzeit – selbst dann, wenn diese eine Mund-und-Nasen-Schutzmaske trägt – und gleicht diese mit der entsprechenden digitalen Identität im System ab. Dabei werden keine persönlichen Daten oder Fotos gespeichert. Ein verschlüsselter Code, der beim Check-in generiert wird, ist die einzige Referenz, die das System benötigt.

Passagieridentifizierung beim Boarding in weniger als einer Sekunde

Beim Einsteigen ins Flugzeug werden die Passagiere sofort per Gesichtserkennung identifiziert, ohne dass sie ihre Masken abnehmen oder ihre Bordkarten vorzeigen müssen. In manchen Fällen muss das Bodenpersonal einen Passagier auffordern, seinen Gesundheitspass vorzuzeigen, der in einem Digital ID Wallet auf dem Smartphone gespeichert werden kann, um beispielsweise den Impfstatus oder PCR-Testergebnisse nachzuweisen. Dieses mobile ID Wallet schützt die personenbezogenen Daten der Passagiere und bestätigt die Authentizität, Gültigkeit und Integrität der Gesundheitsangaben. Gesundheitspässe können auch bereits beim Einchecken der Passagiere noch vor dem Eintreffen am Flughafen authentifiziert werden.Diese biometrische Lösung für Boarding-Gates verkürzt die Boarding-Zeiten um ein Drittel. Sobald das Flugzeug in der Luft ist, löscht das System den temporären Token.