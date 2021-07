Die Krise als Chance nutzen - Mit grüner Wirtschaftsbelebung gestärkt in die Zukunft

Berlin (ots) - 3,3 Milliarden Euro für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2020

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH blickt in diesem Jahr auf ihr zehnjähriges Bestehen - und mit den Erfahrungen aus der vergangenen Dekade zuversichtlich in die Zukunft. Tanja Gönner, Vorstandssprecherin der GIZ, erklärte auf der heutigen Jahrespressekonferenz des Bundesunternehmens: "In diesen zehn Jahren hat sich die Welt und damit auch unsere Arbeit immens gewandelt: Die Umwelt- und Klimakrise ist zu einer der zentralen Herausforderungen unserer Zeit geworden, staatliche Fragilität und Konflikte haben zugenommen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind unübersehbar. Die Ziele nachhaltiger Entwicklung sind heute wichtiger denn je. Sie bleiben der Kompass für die langfristige Ausrichtung unserer Arbeit."