Herzogenrath bei Aachen (ots) - Die zur Abels & Kemmner Gruppe gehörende SCTGmbH stellt mit dem neuen Service Level Booster erstmals ein Software-Tool vor,das auf Basis Künstlicher Intelligenz bestimmt, was im Versandlager bevorratetwerden muss, um Kunden immer pünktlich beliefern zu können. Damit dies zumöglichst geringen Kosten erfolgt, optimiert der Service Level Booster dieerforderlichen Sicherheitsbestände für die lagerhaltigen Waren. SeineZielvorgabe ist es, den bedarfsgerecht einstellbaren Lieferbereitschaftsgrad beiniedrigsten Bestandswerten zu erreichen. Bereits mit konventionellenDispo-Systemen optimierte Betriebe können ihre Bestände so nochmals um rund 3bis 4% senken. Pro einer Million Euro Fertigwarenbestand können folglich 30 bis40 Tausend Euro eingespart werden. Noch deutlicher ist der Nutzen fürUnternehmen, deren Dispositionsmanagement noch nicht automatisiert wurde. DerEinsatz des Tools ist für mittelständische Industrieunternehmen mitLagerfertigung sowie Handelsunternehmen gleichermaßen interessant und bezahltsich bei langfristigen Kosten von rund 4.000 Euro pro Jahr bereits im Monat derInstallation von selbst, setzt nochmals deutlich mehr Kapital frei und sorgt beiSteigerung der Lieferbereitschaft zudem noch für deutlich zufriedenere Kunden.Dank Künstlicher Intelligenz berechnet der Service Level Booster die idealenBestände extrem schnell und mit minimalem Aufwand: Binnen 90 Sekunden hat dieLogik der KI ein neues Optimum ermittelt. Klassische Berechnungsmethodenbrauchten für gleichwertige Ergebnisse je nach Komplexität Stunden oder garTage. Dies ist weder wirtschaftlich noch im Tagesgeschäft praktikabel, sodasssich Unternehmen bislang häufig mit einfacheren Methoden und schlechterenErgebnissen begnügen mussten."Die Einführung von Künstlicher Intelligenz im Dispositionsmanagement ist einneuer Meilenstein, mit dem man selbst automatisierteDispositionsmanagementsysteme wie unser DISKOVER SCO nochmals optimieren kann.Noch deutlicher ist der Nutzen für Unternehmen, die noch nicht mit unseremAPS-System optimiert wurden. Hier werden in der Regel deutlich bessereErgebnisse mit geringerem Planungsaufwand und zu geringeren Kosten erzielt,sodass sich der Service Level Booster wirklich für jedes Unternehmen mit einemFertigwarenlager ab rund 500 Produkten rechnet. Je komplexer das Sortiment undgrößer das Lager ist, desto größer wird auch der Nutzen", erklärt Professor Dr.Götz Andreas Kemmner von der Abels & Kemmner Gruppe.Der Service Level Booster stellt Fertigwarenbestände in Industrie- undHandelsunternehmen in der Regel so eingestellt, dass bei vorgegebenem