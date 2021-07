DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Omnichannel Media Advertising Powerhouse setzt auf USU Software Asset Management



01.07.2021 / 10:35

USU für sofortigen ROI und einfachen Datenzugriff zur Optimierung von Oracle ausgewählt



Aachen/Möglingen/Boston, 1. Juli 2021 - Die USU-Gruppe, ein führender Anbieter von IT-Lösungen und -Services, hat bekannt gegeben, dass ein in New York ansässiges Werbe- und Softwareunternehmen (der "Kunde") einen unbefristeten Vertrag über die Nutzung von USU Software Asset Management zur Oracle-Optimierung unterzeichnet hat. Der Kunde ist davon überzeugt, dass die von USU im Rahmen des Pilotprojekts ermittelten Oracle-Optimierungsergebnisse einen sofortigen ROI liefern.



Für ein globales Unternehmen stellt es eine große Herausforderung dar, einen genauen Überblick über den eigenen Softwarebestand zu behalten. Mit einem Jahresumsatz von 200 bis 300 Millionen US-Dollar beschäftigt der Kunde 1.200 Mitarbeiter in 20 Niederlassungen weltweit und bietet Marken eine End-to-End-Werbeplattform für alle Medienkanäle.



Mit 150 Oracle-Instanzen wollte der Kunde sein Oracle-Lizenzmanagement verbessern und gleichzeitig die potenziellen Compliance-Risiken für das Entwicklungsteam senken. Nach einer eingehenden Evaluierung von vier großen SAM-Anbietern, deren Optionen vom kompletten Outsourcing von Services bis zum Erwerb eines Tools reichten, entschied sich der Kunde für USU. Die komplexen Anforderungen an das Oracle-Lizenzmanagement zu erfüllen und die Oracle-Lizenzpositionen zu jedem Zeitpunkt optimieren zu können, waren dabei wichtige Entscheidungsfaktoren. "Die Ergebnisse des Pilotprojekts haben die Position von USU gegenüber den Mitbewerbern gestärkt", sagt Mel Passarelli, President und CEO von USU Solutions Inc. "Während unsere Oracle-Optimierungslösung den Anwendern einen schnellen Zugriff auf die relevanten Daten ermöglicht, erfordern andere Tools mehrere Reports, um dieselben Daten zu sichern. Das ist nicht effizient und gibt Raum für Fehler. Aus Sicht der Gesamtbetriebskosten ist unser Lizenzierungsmodell daher vorzuziehen."



