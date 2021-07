BearingPoint bekräftigt Expansionskurs mit acht neuen Partnern in Deutschland (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung verstärkt das

Partnerteam in allen Dienstleistungsbereichen



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihre Führungsriege in

Deutschland um acht Partner erweitert. Damit bekräftigt BearingPoint die starken

Wachstumsambitionen für seinen größten Beratungsmarkt. Bereits im letzten Jahr

ist BearingPoint in Deutschland um vier Prozent gewachsen. Neben den

Partnerernennungen plant BearingPoint erhebliche Neueinstellungen. Bis Ende Juni

wurden in Deutschland bereits 269 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

eingestellt.



Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Österreich, Schweiz bei BearingPoint:

"Ich freue mich sehr über die Verstärkung unseres Partnerteams in allen

Bereichen unseres Dienstleistungsportfolios. Mit acht neuen Partnern in People &

Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations und Technology setzen

wir die Entwicklung unserer inhaltlichen Angebote für den Markt mit Schwung

fort. Für 2021 sind wir voll auf Wachstum eingestellt und planen neben

erheblichen Neueinstellungen auch anorganische Erweiterungen."









Jan-Peter Baas



Standort: Frankfurt am Main



Bei BearingPoint seit: 2004



Ausbildung: Diplom in Informatik



Geschäftsfokus: Government & Public Services/Technology mit Spezialisierung auf

IT-Architektur und Softwareentwicklung in der öffentlichen Verwaltung



"Ich freue mich darauf, die Technologieberatung zu stärken und innovative,

technische Lösungen für den Geschäftserfolg unserer Kunden einfacher und

schneller zugänglich zu machen."



Sven Gerhardus



Standort: Düsseldorf



Bei BearingPoint seit: 2011



Ausbildung: Diplom in Betriebswirtschaft



Geschäftsfokus: Insurance/Customer & Growth mit Fokus auf Customer Management

(Marketing, Sales, Service) sowie Salesforce und BSI CRM Implementierung



"Als Partner setze ich mich dafür ein, Versicherungsunternehmen bei ihrer

Transformation zu stärkerer Kundenzentrierung zu unterstützen. Gemeinsam mit

unseren Technologiepartnern optimieren wir die Customer Experience der

Versicherer. Ich werde alles daran setzen, die Position von BearingPoint als

Top-Adresse für Managementberatung weiter zu stärken."



Annekatrin Mohr



Standort: Frankfurt am Main



Bei BearingPoint seit: 2018



Ausbildung: Master in Politikwissenschaften



Geschäftsfokus: Consumer Goods & Retail/Customer & Growth mit Spezialisierung

auf Digitale Customer Management Lösungen



"Mein Fokus ist es, innovative und datengesteuerte Customer Engagement Lösungen

für Kunden in der Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche bereitzustellen. Dabei

liegt mir besonders am Herzen, das Thema Kundenzentrierung durch die Kombination Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die neuen Partner in Deutschland auf einen Blick:Jan-Peter BaasStandort: Frankfurt am MainBei BearingPoint seit: 2004Ausbildung: Diplom in InformatikGeschäftsfokus: Government & Public Services/Technology mit Spezialisierung aufIT-Architektur und Softwareentwicklung in der öffentlichen Verwaltung"Ich freue mich darauf, die Technologieberatung zu stärken und innovative,technische Lösungen für den Geschäftserfolg unserer Kunden einfacher undschneller zugänglich zu machen."Sven GerhardusStandort: DüsseldorfBei BearingPoint seit: 2011Ausbildung: Diplom in BetriebswirtschaftGeschäftsfokus: Insurance/Customer & Growth mit Fokus auf Customer Management(Marketing, Sales, Service) sowie Salesforce und BSI CRM Implementierung"Als Partner setze ich mich dafür ein, Versicherungsunternehmen bei ihrerTransformation zu stärkerer Kundenzentrierung zu unterstützen. Gemeinsam mitunseren Technologiepartnern optimieren wir die Customer Experience derVersicherer. Ich werde alles daran setzen, die Position von BearingPoint alsTop-Adresse für Managementberatung weiter zu stärken."Annekatrin MohrStandort: Frankfurt am MainBei BearingPoint seit: 2018Ausbildung: Master in PolitikwissenschaftenGeschäftsfokus: Consumer Goods & Retail/Customer & Growth mit Spezialisierungauf Digitale Customer Management Lösungen"Mein Fokus ist es, innovative und datengesteuerte Customer Engagement Lösungenfür Kunden in der Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche bereitzustellen. Dabeiliegt mir besonders am Herzen, das Thema Kundenzentrierung durch die Kombination