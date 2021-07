Wechsel an der Spitze von Chiesi Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Langjähriger Geschäftsführer Thomas Gauch möchte sein Amt nach 16 Jahren

niederlegen.

- Andrea Bizzi, erfahrener Manager mit ausgezeichneten Erfahrungen im Marketing,

ersetzt ihn ab 1. Juli 2021.



Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Andrea Bizzi ab heute die

Geschäftsführung der deutschen Niederlassung von Chiesi übernehmen wird. Nach 16

Jahren an der Spitze des Unternehmens möchte Thomas Gauch sein Amt niederlegen.





Thomas Gauch: "Mit großem Stolz und Dankbarkeit blicke ich auf die Erfolge derletzten Jahre zurück und möchte mich hiermit nochmals herzlich bei der gesamtenChiesi-Familie bedanken. Mit Andrea Bizzi haben wir einen erfahrenen Kenner derPharmabranche gewonnen, auf dessen Expertise und Kenntnisse wir vertrauen. Erbringt Professionalität und starke Führung in das Unternehmen. Ohne Zweifel wirddas ganze Team von seiner Leitung profitieren und Chiesis nächsteEntwicklungsphase erfolgreich einleiten und meistern."Mit Andrea Bizzi gewinnt der Standort Deutschland keinen Unbekannten. Derstudierte Chemiker und Pharmazeutische Technologe mit zwei Masterabschlüssenarbeitet schon seit 2003 im italienischen Mutterkonzern von Chiesi. 2016übernahm Bizzi die Position des Chief Marketing Officer und baute mit neuenIdeen und Kampagnen für ein kontinuierliches Umsatzwachstum sein Renommee alscharismatische Führungskraft weiter aus. Außerdem war er für Marketingstrategienin allen Phasen der Produktentwicklung zuständig. Seiner neuen Aufgabe inDeutschland sieht er mit Freude entgegen.Andrea Bizzi: "Ich möchte mich bei meinem Vorgänger Thomas Gauch für dievertrauensvolle Überantwortung eines erfolgreich geführten Unternehmens undeiner kompetenten Mitarbeiterschaft auf allen Ebenen bedanken. Ich freue michauf die Zusammenarbeit und darauf, mit einer patientenorientierten Denkweisegemeinsam weiter zu wachsen und die Werte von Chiesi vollumfänglich zu leben."Die Chiesi GruppeChiesi, mit Hauptsitz in Parma, ist ein internationales, forschungsorientiertesPharma- und Gesundheitsunternehmen mit mehr als 85 Jahren Erfahrung. Weltweitbeschäftigt die Chiesi-Gruppe mehr als 6.000 Mitarbeitende in 30 Ländern.Chiesi verfolgt die Mission, die Lebensqualität von Menschen durchverantwortliches Handeln gegenüber Umwelt und Gesellschaft zu verbessern. Dazuforscht, entwickelt und vermarktet die Chiesi Gruppe innovative Arzneimittel indrei therapeutischen Bereichen: AIR (Produkte und Serviceleistungen rund umAtemwegserkrankungen, vom Neugeborenen bis hin zum Erwachsenen), RARE(Behandlung von Patienten mit seltenen und sehr seltenen Erkrankungen) und CARE(Produkte und Serviceleistungen zur Unterstützung der (Selbst-)Versorgung derVerbraucher). Das Forschungs- und Entwicklungszentrum in Parma kooperiert mitsechs weiteren großen Forschungseinrichtungen in Frankreich, USA, Kanada,Großbritannien und Schweden, um präklinische, klinische und regulatorischeProgramme voranzutreiben.Seit 2019 ist Chiesi die weltweit größte Pharma-Gruppe mit BCorp-Zertifizierung. 2018 wurde die Chiesi Farmaceutici S.p.A. mit Änderungihrer Rechtsstellung eine Benefit Corporation und etablierte gemeinsame Wertefür das Unternehmen selbst, sowie gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Als BenefitCorporation ist die Chiesi Farmaceutici S.p.A. gesetzlich zur Aufnahmegemeinnütziger Ziele in ihre Satzung und zur transparenten jährlichenBerichterstattung verpflichtet. Zudem hat sich die Chiesi Gruppe verpflichtet,bis Ende 2035 CO2-frei zu werden.Die Chiesi GmbH in DeutschlandDie Chiesi GmbH mit ihrem Sitz in Hamburg beschäftigt in Deutschland rund 350Mitarbeitende im Innen- und Außendienst.Als eine der größten Vertriebsgesellschaften der Chiesi Gruppe erwirtschaftetesie im Jahr 2020 einen Umsatz von insgesamt 282 Mio. Euro. Die Gestaltung undWeiterentwicklung des Gesundheitssystems, sowie die Unterstützung aller, die ander Versorgung von Betroffenen beteiligt sind, stehen im Fokus von ChiesisEngagement. 2021 wurde das mittelständische Unternehmen erneut vom Top EmployersInstitute als Top Arbeitgeber ausgezeichnet und 2020 auch erstmalig als "GreatPlace to Work®" zertifiziert.Weitere Informationen unter http://www.chiesi.de .PressekontaktChiesi GmbHLeiter Customer Experience & CommunicationBastian MakenthunGasstraße 6D - 22761 HamburgTel. +49 40 89724 222E-Mail: mailto:b.makenthun@chiesi.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/74283/4956869OTS: Chiesi GmbH