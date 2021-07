ePharmacies Visits Growth in Q1 of 2021 Across the World (Graphic: Business Wire)

Die Studie unterstreicht die einzigartige Chance für Einzelhändler und Hersteller im Consumer-Healthcare-Bereich, auf die neuen Gewohnheiten von Verbrauchern und Patienten einzugehen, die ihre rezeptpflichtigen (Rx) und rezeptfreien (OTC) Medikamente und parapharmazeutischen Produkte online kaufen. Von den 96 Ländern, die mindestens eine Online-Apotheke haben, können Verbraucher ihre rezeptpflichtigen Medikamente online in 47 Ländern kaufen. Die COVID-19-Pandemie, die umfassende Verbreitung elektronischer Rezepte und die Modernisierung der Logistik der letzten Meile haben im letzten Jahr in erheblichem Maße dazu beigetragen, die Voraussetzungen für den Verkauf von rezeptpflichtigen Medikamenten über den elektronischen Handel zu schaffen - dies wäre vor fünf Jahren in den meisten der 47 Länder noch unvorstellbar gewesen. So legalisierte die Staatsduma der Russischen Föderation im April 2020 nach jahrelangen Beratungen innerhalb weniger Tage den Online-Verkauf von rezeptpflichtigen und rezeptfreien Medikamenten mit Ausnahme von Narkotika und Psychopharmaka.

Online-Apotheken zählen weltweit zu den am schnellsten wachsenden eCommerce-Sektoren:

● Amazon investierte im Jahr 2020 mit der Übernahme von PillPack stark in die Branche.

● JD Health, eine Sparte von JD.com Inc., steigerte in der ersten Jahreshälfte 2020 den Umsatz um 76 % auf 1,34 Mrd. US-Dollar im Jahresvergleich.

● Das zu Alibaba gehörende Unternehmen Alibaba Health steigerte im Zeitraum von März bis September 2020 den Umsatz um 74 %.

● Während stationäre Apothekenketten wie CVS & Walgreens in den USA mehr als 100 Millionen Online-Besuche verzeichnen und Boots im Durchschnitt 20 Millionen Online-Besuche erhält, sind reine E-Commerce-Player wie 1mg in Indien, Consultaremedios in Brasilien und Apteka in Russland mit mehr als 20 Millionen Besuchen pro Monat im Durchschnitt in den letzten 6 Monaten extrem schnell gewachsen und haben damit die weltweiten Märkte mit Dienstleistungen wie der Buchung von Arztterminen, Marktplatzfunktionen und Online-Sprechstunden durcheinandergewirbelt.