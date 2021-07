Falk Schnurbusch wird Partner bei comes (FOTO)

Hamburg (ots) - Falk Schnurbusch, bislang Associate Partner bei EY, ist zu comes

gewechselt. Er erweitert dort die Bereiche Restrukturierung und M&A.



Die comes Unternehmensberatung GmbH & Co. KG verfolgt ihre Wachstumsstrategie

weiter und ergänzt mit Falk Schnurbusch das bestehende Partnerteam. Schnurbusch

wird ab dem 1. Juli 2021 vorrangig Restrukturierungs- und M&A-Projekte

übernehmen. Zuletzt war der 43-jährige Jurist als Associate Partner bei der

Turnaround- und Strategieberatung EY Parthenon tätig und leitete die

Restrukturierungsaktivitäten am Standort Hamburg. Als Distressed-M&A-Spezialist

begleitete er zahlreiche nationale und internationale Verkaufsprozesse.





comes-Geschäftsführer und Partner Konrad Martin zeigt sich voller Vorfreude:"Mit seiner langjährigen Erfahrung aus dem Sanierungs- undRestrukturierungsumfeld ist Falk Schnurbusch die perfekte Ergänzung unseresTeams. Gemeinsam werden wir weiter wachsen und unsere Beratungsfelder konsequentausbauen."Im Jahr 2007 begann Schnurbusch seine berufliche Laufbahn als Consultant in derSanierungsabteilung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dortstieg er bis zur Position des Associate Partners auf. Schnurbusch hat in denvergangenen Jahren komplexe und anspruchsvolle M&A-Verkaufstransaktionen inunterschiedlichen Branchen aus Krisen- und Insolvenzsituationen herauserfolgreich gestalten können, etwa Imtech Deutschland, KTG Agrar, CreatradeGruppe / Schneider Versand, DRK-Kliniken Thüringen Brandenburg und dieFlensburger Schiffbau-Gesellschaft.Neben mehreren Veröffentlichungen zu den Themen Sanierung und Insolvenzrecht istSchnurbusch als Lehrbeauftragter an der Leuphana Universität Lüneburg tätig."Die Stärken von comes im Krisen- und Insolvenzumfeld bieten eine exzellentePlattform, den sanierungszentrierten Investorenprozess - gestützt aufbelastbaren Fakten und überzeugender Equity Story - weiterzuentwickeln", erklärtFalk Schnurbusch. "Auf die neuen Herausforderungen freue ich mich sehr."Über comes Unternehmensberatung GmbH & Co. KGDie comes Unternehmensberatung wurde 2001 gegründet und ist eine unabhängigeUnternehmensberatung, die auf die zentralen Fragen des Mittelstandesspezialisiert ist. Die Kernbereiche sind Restrukturierung, Verfahrensbegleitungund Distressed M&A sowie Strategie und Corporate Finance. Das Unternehmenunterhält Standorte in Hamburg, Bremen, Oldenburg, Hannover und Berlin - undbeschäftigt aktuell über 40 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen namhafteinhabergeführte und börsennotierte Unternehmen, denen Wege für neue Chancenaufgezeigt werden.