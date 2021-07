München (ots) -



- Ausweitung der Nutzung von "As-a-Service"-Modellen im Outsourcing steht bei

20% der Finanzinstitute auf der Agenda

- 30% der Banken planen, ihren derzeitigen Outsourcing-Anbieter in den nächsten

fünf Jahren zu wechseln - und ziehen dafür auch Big Tech Unternehmen oder

FinTechs in Betracht

- Rund 75% der IT-Dienstleister planen oder bauen ein IT-Ökosystem, um

Dienstleistungen verschiedener Anbieter auf einer Plattform zu bündeln



Niedrige Zinsen, steigender Wettbewerb durch Big Tech-Unternehmen oder FinTechs

und strengere Regularien setzen Banken in Europa zunehmend unter Kosten- und

Innovationsdruck. Um sich im rapide wandelnden Marktumfeld weiterhin zu

behaupten, forcieren traditionelle Bankhäuser daher ihre Outsourcing-Aktivitäten

und wollen sich damit noch stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Das belegen

die Umfrageergebnisse unter europäischen Banken und IT-Dienstleistern im Rahmen

der aktuellen Studie "Outsourcing in banking: At a crossroads" von Strategy&,

der Strategieberatung von PwC.







und Innovationen anzuregen - und somit die Kosten- und die

Technologietransformation zu meistern. 84% der befragten Geldinstitute erhoffen

sich davon Effizienzsteigerungen sowie den Zugang zu spezifischen externen

Ressourcen und Know-how. Immerhin ein Fünftel (20%) der Banken plant die

Ausweitung der Nutzung von "As a Service"-Modellen im Outsourcing. Dabei werden

bestimmte Dienstleistungen wie etwa eine Software oder Server gegen Gebühr

angeboten, und Kunden können diese flexibel und bedarfsgerecht abrufen, ohne

selbst in die entsprechende Infrastruktur investieren zu müssen. Zudem äußern

30% der Geldhäuser, ihren derzeitigen Outsourcing-Anbieter in den nächsten fünf

Jahren wechseln zu wollen. Dabei ziehen sie auch Big-Tech- und

FinTech-Unternehmen als potentielle Outsourcing-Partner in Betracht.

IT-Dienstleister setzen in diesem Kontext auf die steigende Nachfrage nach der

Bündelung von Services. Etwa 75% der befragten IT-Dienstleister investieren

derzeit gezielt in die Planung und den Aufbau anbieterübergreifender und

plattformbasierter IT-Ökosysteme oder planen dies bereits aktuell.



"Strategisches und systematisches Outsourcing hilft den Banken, ihre

Geschäftsmodelle und Prozesse an digitale Kundenanforderungen anzupassen und

dafür spezielle Fähigkeiten, aktuelle Technologien und damit verbundene

Skaleneffekte zu nutzen. Mit der Fokussierung auf das Kerngeschäft können

einerseits Effizienz- und Kostenvorteile realisiert und gleichzeitig

datengetriebene Business-Intelligence-Werkzeuge für neue Angebote implementiert



