A.B.S. Global Factoring AG bietet deutschen Unternehmen auch die Finanzierung ihrer ausländischen Tochtergesellschaften an / So finanzieren deutsche Mittelständler ihre Produktion im Ausland

Wiesbaden (ots) -



- Verlagerung der Produktion ins Ausland ist eine Strategie aus der Krise

- Die Herausforderung dabei: Vorfinanzierung der Produktion im Ausland oft

schwierig

- A.B.S. Global Factoring AG folgt deutschen Unternehmen ins Ausland und bietet

eine schlagkräftige Wachstumsfinanzierung an



Die A.B.S. Global Factoring AG legt ein "Follow-the-client"-Programm auf und

bietet damit deutschen Unternehmen die Finanzierung ihrer ausländischen

Tochtergesellschaften an.





Viele Unternehmen stecken mitten in der Restrukturierung, denn sie kämpfen seitMonaten mit sinkenden oder entgangenen Umsätzen. Eine Lösungsstrategie, nichtnur in der Krise: Die Verlagerung der Produktion ins Ausland, um nebensteuerlichen Vorteilen auch von geringeren Kosten für Personal, Standort,Energie und Transport zu profitieren. Die große Frage dabei: Wie wird dasGeschäft im Ausland finanziert?Denn wenn lange Zahlungsziele im Spiel sind und das Geschäftsmodell eine hoheLagerintensität und Bevorratung bedingt, stellt die Vorfinanzierung derUmsatzvolumina oftmals eine schwierige Hürde dar.Mit Factoring die Produktion auch im Ausland finanzierenMit dem "Follow-the client-Programm" gibt es nun die Möglichkeit, den Cashflowder Produktionsstätten über den Verkauf der im Ausland entstandenen Forderungenzu sichern. Vor allem osteuropäische Länder wie Rumänien, Slowakei oderTschechien werden häufig nachgefragt. Aber auch andere Länder sind möglich,solange die Muttergesellschaft in Deutschland entsprechend stark und in einemHaftungsverbund mit ihren Auslandgesellschaften organisiert ist. Dann entwickeltdie A.B.S. Global Factoring AG mit ihren Partnern individuell auf das jeweiligeUnternehmen abgestellte Wege, alle rechtlichen, regulatorischen undadministrativen Hürden für einen Forderungsverkauf im Ausland aus dem Weg zuräumen und die Finanzierung zu übernehmen."Wir hören genau zu, stellen die richtigen Fragen und sind gewillt, auch inschwierigen Zeiten eine Finanzierungslösung für ausländischeTochtergesellschaften deutscher Mittelständler auf die Beine zu stellen,"erklärt Thorsten Klindworth, CEO der A.B.S. den Gedankengang."Wir denken in Lösungen - und zwar weit über die reine Finanzierung hinaus. Auchjuristische und lokal verankerte Schwierigkeiten können wir dank unseres breitaufgestellten Partnernetzwerkes in vielen Ländern adressieren und so echtenMehrwert schaffen. Als zentraler Ansprechpartner in Deutschland koordinieren wirdie Aktivitäten im Ausland von hier und können Unsicherheiten durchSprachbarrieren, eine abweichende Rechtsprechung oder sonstige Risikofaktorenabfedern. Gerade in der heutigen wirtschaftlichen Lage sind starke Partner,internationale Handlungsfähigkeit und Liquidität zu attraktiven Konditionen dasA und O für zukunftsweisendes Wachstum."Neben der Liquidität, die innerhalb von 24 Stunden ausbezahlt wird, besteht fürdie verkauften Forderungen zusätzlich ein umfangreicher Schutz vorForderungsausfall. Da Skonti und Rabatte genutzt werden können, steigt dieRentabilität des Tochterunternehmens und es können längere Zahlungszielevereinbart werden. Ferner sinkt die Bilanzsumme, sodass die Eigenkapitalquotesteigt und sich das Kreditranking verbessert.Ausführliche Informationen zum "Follow the client"-Programm finden Sie hier (https://www.abs-global-factoring.de/a-b-s-blog/produktion-im-ausland-finanzieren/)Pressekontakt:A.B.S. Global Factoring AGDr. Sandra Pepperl-KlindworthLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Str. 9765189 WiesbadenTel.: +49 (611) 97710 112mailto:sandra.klindworth@abs-ag.comhttp://www.abs-global.factoring.de; http://www.quickpaid.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117805/4956895OTS: A.B.S. Global Factoring AG