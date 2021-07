DGAP-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag

Jadon Sancho vor Wechsel zu Manchester United



01.07.2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Spieler Jadon Sancho ("Spieler") steht vor einem Wechsel von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") zur Manchester United Football Club Limited ("Manchester United"). Hierüber haben beide Clubs und der Spieler heute grundsätzlich Einigung erzielt. Manchester United wird bei Realisierung des Transfers dem BVB eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85,0 Mio. EUR zahlen.