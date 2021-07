Bayer begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund zwei Prozent vorzeigen. Auf 52,42 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. 54,00 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Bayer-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt.

Fazit: Bayer kommt heute kräftig unter die Räder.