Bain-Studie zum virtuellen Verkauf / Corona-Pandemie beschleunigt digitalen B2B-Vertrieb

München/Zürich (ots) -



- Verantwortliche im Einkauf und im Vertrieb setzen inzwischen weitgehend auf

virtuelle Interaktionen

- Trotz der hohen Akzeptanz dieses Kanals bleiben viele Unternehmen oft noch

hinter den eigenen Erwartungen zurück

- Führende B2B-Unternehmen sorgen konsequent für eine bessere Balance ihrer

digitalen, telefonischen und persönlichen Vertriebswege



Die Corona-Krise verändert auch den Vertrieb zwischen Unternehmen. In ihrer

Studie "Virtual Selling Has Become Simply Selling" hat die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company ermittelt, dass 92 Prozent der befragten

B2B-Vertriebsverantwortlichen mittlerweile digitale Geschäftsbeziehungen

bevorzugen. Das entspricht 17 Prozentpunkten mehr als im Mai 2020. Der Einkauf

hat die Vorzüge der Digitalisierung ebenfalls entdeckt. So erkennen 79 Prozent

der dort Beschäftigten die Leistungsfähigkeit des virtuellen Vertriebs an, vor

einem Jahr waren es erst 54 Prozent. Geschätzt werden dabei vor allem die

schnellere und häufigere Kommunikation, kosteneffizientere Transaktionen sowie

die Möglichkeit, mehr potenzielle Kontaktpersonen zu erreichen. An der Studie

haben weltweit rund 250 Verantwortliche aus Vertrieb und Einkauf im B2B-Bereich

teilgenommen.







der Corona-Pandemie noch einmal spürbar beschleunigt", erklärt Dr. Eric Zayer,

Bain-Partner und Experte für Commercial Excellence im B2B-Bereich. "Was früher

vielerorts lediglich als Low-Cost-Variante angesehen wurde, hat sich inzwischen

zum bevorzugten Kanal der meisten Einkäuferinnen und Einkäufer entwickelt." Die

immer leistungsfähigeren und günstigeren virtuellen Lösungen haben dazu geführt,

dass B2B-Unternehmen ihre Aktivitäten selbst bei komplexeren Transaktionen

kontinuierlich virtualisieren können.



Umfassende Strategie statt kleine Schritte



"Angesichts der rasant zunehmenden Nutzung des digitalen B2B-Vertriebs wachsen

allerdings auch die damit verbundenen Erwartungen", stellt Dr. Tobias Umbeck,

Bain-Partner und Vertriebsexperte, fest. Laut der Bain-Studie gibt es nach

Ansicht der Befragten in der Praxis nach wie vor Verbesserungspotenzial.

Tatsächlich berichten die Unternehmen von steigenden Abschlussquoten und

Umsätzen der virtuellen Verkaufskanäle, doch bleiben diese noch hinter den

eigenen Prognosen zurück. So sind Führungskräfte und Vertriebspersonal auf eine

zum Teil deutlich höhere Win Rate eingestellt gewesen, als im Schnitt

tatsächlich erreicht wurde.



"Um das volle Potenzial des virtuellen Vertriebs auszureizen, gilt es nicht nur

an einzelnen digitalen Stellschrauben zu drehen", betont Umbeck. "Führende Seite 2 ► Seite 1 von 3



