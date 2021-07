woom verdoppelt Belegschaft bis 2022 - Brückenschlag mit USA

Klosterneuburg/Austin, Texas (ots) - Kindern die Liebe zum Radfahren zu

vermitteln, das ist die Mission von woom. Damit das künftig noch besser gelingt,

werden Kreativität und Leidenschaft jetzt gebündelt: woom USA und woom Europe

kommen in einem Unternehmen zusammen.



Der österreichische Kinderfahrradhersteller woom radelt immer weiter um die

Welt. Mit 1. Juli 2021 bündelt woom seine Aktivitäten in Europa und in den USA.

Das Mutterunternehmen mit Sitz in Klosterneuburg bei Wien und der

US-Generalimporteur werden in einem Unternehmen zusammengefasst.





"Mit diesem Brückenschlag bündeln wir unsere Stärken und unsere Leidenschaft",erklärt Marcus Ihlenfeld, der woom zusammen mit dem Produktdesigner ChristianBezdeka im Jahr 2013 in einer Wiener Garage gegründet hat. Und Bezdekabekräftigt: "Dieser Schritt bringt uns unserem Ziel näher, so viele Kinder wiemöglich für das Radfahren zu begeistern und die Welt ein Stück besser zumachen."Wachstumsmarkt NordamerikaSeit 2014 hatte woom USA als Generalimporteur die in Klosterneuburg entwickeltenKinderräder vertrieben und sich in kurzer Zeit zum wichtigsten Vertriebspartnervon woom Europe entwickelt. Zuletzt wurden in den USA bereits knapp 50.000 Räderjährlich abgesetzt. Das ist fast ein Sechstel der Gesamtproduktion von woom -Tendenz stark steigend.Verantwortlich für den Erfolg in den USA ist Marcus Ihlenfelds Bruder Mathias,der woom zur am schnellsten wachsenden Fahrradmarke in den USA gemacht hat. Erwird künftig - zusammen mit Christian Bezdeka, Marcus Ihlenfeld und woomGeschäftsführer Guido Dohm - das Unternehmen leiten. Dem erweitertenFührungsgremium werden außerdem Martin J. Bartmann und Paul Fattinger (BDOAustria) angehören.In Österreich: bald 200 Mitarbeiterinnen und MitarbeiterMit der internationalen Ausrichtung von woom geht eine kräftigePersonalaufstockung einher. Gesucht werden Expertinnen und Experten beiderseitsdes Atlantiks. Insgesamt sollen bis Mitte 2022 300 Personen weltweit bei woombeschäftigt sein. In Österreich wird die Belegschaft im Lauf der nächsten zwölfMonate auf 200 Personen wachsen: Das ist fast eine Verdoppelung des aktuellenStands. In der Heimatstadt Klosterneuburg ist woom bereits jetzt unter den Top-4Arbeitgebern mit den meisten Mitarbeitern.Wartezeiten für Kundinnen und Kunden verkürzenDer Zusammenschluss von woom Europe und woom USA ereignet sich in einer sehrherausfordernden Zeit für die Fahrradindustrie. Die Covid-19-Jahre sind geprägtvon Lieferschwierigkeiten bei Fahrradkomponenten, Ausfällen beim internationalen