Seit fest steht, dass der Fiat-Chrysler-Konzern die Motoren seines Fiat Ducato mit illegalen Abschalteinrichtungen versehen hat, umfasst der Abgasskandal auch die Freizeitfahrzeugbranche.

Bei rund zwei Drittel aller Reisemobile dient der Kleintransporter Fiat Ducato als Basisfahrzeug. Zahlreiche Reisemobilhersteller verwenden somit seit Jahren Fiat Ducato-Fahrgestelle mit manipulierten Motoren für die Produktion ihrer Camping-Busse.

Auch die Hobby-Wohnwagenwerk GmbH, einer der weltweit größten Wohnwagenproduzenten, baut ihre Reisemobile und Camper Vans vor allem auf Fiat Ducato-Basis und steckt nun mitten Wohnmobil-Dieselskandal. Unter der Marke Hobby werden rund 2.700 Wohnmobile jährlich hergestellt.

Ermittlungen haben ergeben, dass im Fiat Ducato-Dieselmotor eine zeitgesteuerte Abschalteinrichtung installiert ist. Das heißt, die Abgasreinigung funktioniert nur etwa so lange, wie ein Abgastest dauert. Zudem setzt Fiat auch sogenannte Thermofenster ein, mit denen die Abgasreinigung temperaturabhängig funktioniert und damit einen Großteil des Jahres nicht.

Da Reisemobile, die die EU-Abgasgrenzwerte nicht einhalten, grundsätzlich nicht zulassungsfähig sind, drohen den Wohnmobilhaltern nun Fahrverbote oder sogar Stilllegungen. Besonders ärgerlich dürfte auch der Wertverlust der sehr kostspieligen Fahrzeuge sein. Doch betroffene Verbraucher können sich wehren und ihren Anspruch auf Schadensersatz geltend machen.

Abgasmanipulierte Fiat Ducato-Motoren in Hobby-Wohnmobilen

Manipulierte Reisemobile sind hauptsächlich mit Fiat Ducato-Motoren aus den Baujahren 2014 bis 2019 ausgestattet. Konkret handelt es sich um die folgenden Motortypen mit der Schadstoffklasse Euro 5 und Euro 6:

1,3 Liter Multijet

1,3 Liter 16V Multijet

1,6 Liter

1,6 Liter Multijet

2,0 Liter

2,0 Liter Multijet

2,2 Liter Multijet II

2,3 Liter

2,3 Liter Multijet

2,3 Liter Multijet II

3,0 Liter

Die folgende Übersicht nennt die Hobby-Wohnmobil-Baureihen, die auf einem Fiat Ducato-Chassis basieren, sowie die zugehörigen Modellvarianten, die möglicherweise manipuliert sind, insofern sie zwischen 2014 und 2019 gebaut wurden und über die Abgasnorm Euro 5 oder 6 verfügen:

Wohnmobil-Baureihen der Marke Hobby auf Fiat Ducato-Basis Hobby-Modellvarianten Hobby Optima T60 H, T65 FL, T65 GE, T65 HFL, T69 HQ, T69 Q, T70 E, T70 GE, T70 HQ, T70 Q, T75 HGE, V60 GF, V65 GE Hobby Optima De Luxe T60 H, T65 FL, T65 GE, T65 HFL, T70 E, T70 GE, T70 HQ, T75 HGE, V60 GF, V65 GE Hobby Optima Van V65 GE Hobby Premium Drive 65 FL, 65 GF, 65 HL, 65 HGF, 70 GE, 70 GF, 70 HGE, 70 HGF, 70 HQ, 70 Q Hobby Siesta A55 GS, A65 GM, A70 GM Hobby Siesta Alkoven A55 GS, A55 GS Sport, A60 GF, A65 GM Family, A70 GM Hobby Siesta De Luxe Alkoven A55 GS, A65 GM, A70 GM Hobby Siesta Van V60 GF, V65 GE, V65 GE Edition Hobby Vantana K55, K60, K60 FS Limited Edition, K60 T, K65, K65 T Hobby Vantana Ontour K60 FT, K65 ET

Fiat Ducato-Abgasskandal: Wie betroffene Wohnmobilhalter ihre Ansprüche gelten machen

Sind Verbraucher im Besitz eines manipulierten Hobby-Wohnmobils, haben sie das Recht auf Nachbesserung, Preisminderung, Rücktritt oder Nacherfüllung. Für den Fiat Ducato gibt es bislang keine Software-Updates für die Motorsteuerung, weshalb das Recht auf Nachbesserung erst einmal nicht in Betracht kommt. Somit bleiben dem betroffenen Reisemobilbesitzer diese Möglichkeiten:

nachträgliche Reduzierung des ursprünglichen Wohnmobilkaufpreises

Rückgabe des Reisemobils

Tausch gegen ein nicht abgasmanipuliertes Nachfolgemodell

Für Neuwagen beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre, für gebrauchte Reisemobile ein Jahr ab Übergabe des Fahrzeugs. In dieser Zeit können die Ansprüche direkt beim Händler geltend gemacht werden.

War dem Wohnmobilhersteller bewusst, dass er eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut, ist dies als „sittenwidrige Schädigung“ zu werten. Betroffene Reisemobilbesitzer haben dann das Recht auf Entschädigung. Dabei kann der Kunde seinen Camper zurückgeben und eine Entschädigung in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises erhalten – abzüglich einer Nutzungsentschädigung, die sich danach richtet, wie lange das Wohnmobil bereits genutzt wird. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, dass der betroffene Kunde einen pauschalen Schadensersatz als Entschädigung erhält und den Camping-Bus behält.

Kostenlose Erstberatung für Besitzer von manipulierten Hobby-Wohnmobilen

Je länger betroffene Reisemobilhalter warten, desto mehr steigen die Chancen für Fiat und Hobby-Wohnwagenwerk, dass die Schadensersatzansprüche verjähren. Außerdem sinkt die Höhe der Entschädigungssumme praktisch mit jedem weiteren Tag, der vergeht. Besitzer von manipulierten Hobby-Wohnmobilen sollten daher schnell handeln und sich juristisch beraten lassen.

Die Anwälte der Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN bieten Verbrauchern mit Reisemobilen der Marke Hobby eine kostenlose Ersteinschätzung an. Ein erfahrener Rechtsanwalt prüft unverbindlich, ob Ihr Wohnmobil vom Dieselskandal betroffen ist und bespricht mit Ihnen Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung.