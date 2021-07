teamLab Planets in Tokio veröffentlicht am 2. Juli zwei neue immersive „Living Garden“-Kunstwerke

Das teamLab Planets TOKYO in Toyosu, Tokio, feiert seinen dritten Geburtstag mit einer Erweiterung: Am 2. Juli wird im Museum ein neuer Gartenbereich mit zwei interaktiven Gartenkunstwerken eröffnet.

teamLab, 2015, Interactive Kinetic Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

Zwei Gärten werden für die Öffentlichkeit zugänglich sein: ein Garten, in dem die Besucher eins mit den Blumen werden können, wenn sie in die mehr als 13.000 lebenden Orchideen vertieft sind, die in der Luft blühen; und ein Moosgarten, der mit Ovoiden gefüllt ist, die leuchten und schwingen, wenn sie von Menschen angestoßen oder vom Wind angeweht werden.

teamLab Planets besteht aus neun Kunstwerken, darunter vier gigantische Kunsträume und zwei Gärten, und versetzt die Besucher in ein immersives Erlebnis in einem Museum, in dem sie durch Wasser laufen, und in einem Garten, in dem sie eins mit den Blumen werden.

teamLab Planets Highlight-Video: https://youtu.be/-uJTk_mRmUY

teamLab Planets

teamLab Planets besteht aus einem Museum, in dem man durch Wasser läuft, und einem Garten, in dem man eins mit den Blumen wird. Insgesamt gibt es zehn Kunstwerke, darunter vier massive Ausstellungsräume und zwei Gärten.

Durch das Eintauchen des gesamten Körpers zusammen mit anderen Menschen in diese riesigen „Body Immersive“-Kunstwerke löst sich die Grenze zwischen dem eigenen Körper und dem Kunstwerk auf. Die Grenzen zwischen einem selbst, anderen Menschen und der Welt werden fließend, und wir erkunden eine neue Beziehung ohne Grenzen zwischen uns und der Welt.

Die Besucher betreten das Museum barfuß und tauchen zusammen mit anderen ganz in die riesigen Kunsträume ein.

Details zur Ausstellung: planets.teamlab.art/

[Gartenbereich (2 Garten-Kunstwerke)]

Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One

teamLab, 2015, Interaktive kinetische Installation, Endlos, Ton: Hideaki Takahashi

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

Dieser schwebende Blumengarten besteht aus einer dreidimensionalen Blumenmasse.

Die Blumen schweben über den Menschen, und wenn diese sich bewegen, sinken die Blumen wieder herab. Der Raum des Kunstwerks ist gänzlich mit Blumen gefüllt, doch wenn sie nach oben schweben, entstehen Räume mit Menschen in der Mitte. Dadurch können sich die Menschen frei im dreidimensionalen Raum der Blumenmasse bewegen. Wenn Sie innerhalb des Kunstwerks auf andere Menschen treffen, verbindet sich Ihr Raum mit dem der anderen Menschen und bildet somit einen einzigen Raum.