DAX – Freudensprung zum Monatsstart

Anzeige

Der DAX macht zum Start in den neuen Handelsmonat direkt einen Freudensprung und negiert damit das Gros der gestrigen Verkaufswelle. Nach einem Eröffnungsgap steigt der Index direkt wieder an die 15.700er Marke an. Mit der Stärke zum Handelsbeginn …