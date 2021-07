Zwischen Anfang 2020 und grob Juni dieses Jahres verfolgte die FMC-Akte einen klaren Abwärtstrend, dieser konnte mit einem beherzten Kurssprung über das Niveau von 66,50 Euro sowie den EMA 200 beendet werden und führte in den Widerstandsbereich um 70,00 Euro aufwärts. Dort verweilt die Aktie nun seit einigen Wochen in einer Seitwärtsphase und sammelt offenbar Kräfte für einen Folgeanstieg. Noch ist dieser allerdings nicht ganz spruchreif, es müssen noch weitere Hürden mindestens per Wochenschlusskurs gemeistert werden.

Dürftige Signallage

Sollte es tatsächlich gelingen per Wochenschlusskurs mindestens ein Niveau von 71,00 Euro nachhaltig zu überwinden, könnte ein Folgekaufsignal mit Zielen um 74,00 Euro bei FMC aktiviert werden. Rücksetzer finden dagegen im Bereich von 69,56 und darunter bei 68,74 Euro Stabilisierungsmarken vor. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, dies könnte nämlich zu einer größeren Konsolidierung zurück an den EMA 200 bei 66,78 Euro führen.