Führungswechsel bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) / Markus Oberscheven folgt als Hauptgeschäftsführer auf Thomas Köhler (FOTO)

Thomas Köhler (65) begann seine BG-Laufbahn 1982 bei der damaligen BG Chemie.Dreizehn Jahre später wurde der Jurist deren stellv. Hauptgeschäftsführer, Ende2007 dann Hauptgeschäftsführer. Mit Gründung der BG RCI, die 2010 aus der Fusionder BG Chemie mit den Berufsgenossenschaften Bergbau, Lederindustrie,Papiermacher, Steinbruch und Zucker hervorging, wurde Köhler Sprecher derGeschäftsführung. Seit 2019 ist er Hauptgeschäftsführer. "Sie haben die BG RCImit Augenmaß, hoher Integrationsfähigkeit und stets ruhiger Hand geführt. Dafürsind wir Ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet", so Dr. Uwe Müller, der amtierendeVorstandsvorsitzende der BG RCI, in seiner Laudatio.Markus Oberscheven, der neue Mann an der Spitze der BG RCI, ist ebenfalls Juristund leitet seit 2018 deren Geschäftsbereich Rehabilitation und Leistungen. Davorwar er 12 Jahre bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV)in Berlin tätig. Als stellv. Leiter der Abteilung Versicherung und Leistungenverantwortete er dort zuletzt in Personalunion auch den BereichGesundheitswesen/Rehabilitation. Bevor Oberscheven 2006 zum Spitzenverband derdeutschen Unfallkassen und Berufsgenossenschaften kam, war er beim Bundesverbandder Innungskrankenkassen (IKK-BV) und dem Verband DeutscherRentenversicherungsträger (VDR) tätig.Vorstandsvorsitzender Dr. Müller sicherte dem neuen Hauptgeschäftsführer dievolle Unterstützung von Vorstand und Vertreterversammlung zu: "Wir sind unssicher, dass die BG RCI mit Markus Oberscheven die Herausforderungen der Zukunfterfolgreich meistern wird."