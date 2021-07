H&A Global Investment Management beruft Michael van Riesen zum Managing Director Sales & Business Development

Frankfurt am Main (ots) - Die Geschäftsleitung der H&A Global Investment

Management (HAGIM) freut sich mitteilen zu können, dass Michael van Riesen als

Managing Director Sales & Business Development die HAGIM zum 01.07.2021

verstärken wird. Michael van Riesen hat in den letzten 25 Jahren in

verschiedenen leitenden Positionen im Asset Management strategische

Geschäftsbeziehungen geknüpft, das Geschäft mit institutionellen Kunden sehr

erfolgreich entwickelt und dabei auch innovative Anlagelösungen vermittelt.



"Gemeinsam mit Herrn van Riesen und seinem neu formierten Team werden wir das

erfolgreich begonnene Geschäft mit institutionellen Investoren aus der

DACH-Region deutlich intensivieren. Professionelle Anleger werden dadurch

verstärkt von unseren neu entwickelten Produktlösungen profitieren können", sagt

Thomas Herbert, CEO und CIO der HAGIM. Als Asset Manager der Hauck & Aufhäuser

Privatbankiers AG verwaltet die HAGIM anteilig Assets für ihre anderen beiden

Partner und Gesellschafter: die Frankfurter Leben Gruppe sowie die

internationale Industriegruppe Fosun.







Portfoliomanager-Teams der HAGIM bereits heute 11 Mrd. Euro für institutionelle

Anleger. Im Bereich der liquiden Assets fokussiert sich die HAGIM auf das

gesamte Spektrum der Corporate Bond Strategien in Developed und Emerging

Markets. Im Segment der illiquiden Investmentklassen konzentriert sich die HAGIM

derzeit auf optimierte Anlagestrategien für VAG- und Solvency II Anleger in

Private Debt sowie Real Estate Debt und arbeitet an einer deutlichen Ausweitung

ihrer Direct Lending Plattform.



Darüber hinaus arbeitet die HAGIM gemeinsam mit den Asset-Management-Einheiten

von Hauck & Aufhäuser sowie der Fosun Family in China daran, künftig auch

europäischen Investoren einen Zugang zum chinesischen Kapitalmarkt zu

ermöglichen und vice versa. Mit der Besetzung von Michael van Riesen als

Managing Director, verantwortlich für die Gewinnung und Betreuung

institutioneller Kunden, setzt die HAGIM ein deutliches Zeichen für eine

strategische Intensivierung des Geschäfts mit Drittkunden sowie für das

partnerschaftliche Wachstum mit institutionellen Investoren.



Über H&A Global Investment Management



Die H&A Global Investment Management GmbH ist hervorgegangen aus Hauck &

Aufhäuser, einer der renommiertesten deutschen Privatbanken. Mit ausgewiesener

Expertise und exzellenten Zugängen im deutschen Markt sind wir insbesondere für

deutschsprachige Investoren ein kompetenter Partner auf Augenhöhe. Die H&A

Global Investment Management GmbH ist ein aktiver Asset Manager für

institutionelle Anleger mit hohen Ansprüchen. Als Beteiligungsgesellschaft der

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Mitglied der Fosun Family vereinen wir

mehr als 220 Jahre Erfahrung mit Internationalität und Modernität.



https://www.ha-gim.com/rechtliche-hinweise-rechtliche-hinweise



