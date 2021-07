Bingen (ots) - Zum 1. Juli 2021 ist Dr. Daniel Henzgen in die Geschäftsführung

von NOVO INTERACTIVE, einem Tochterunternehmen von LÖWEN ENTERTAINMENT,

eingezogen. Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Mitglied der Geschäftsleitung von

LÖWEN ENTERTAINMENT verantwortet er damit künftig die Bereiche Marketing sowie

Politik und Kommunikation bei NOVO INTERACTIVE. Die Geschäftsführung des

Unternehmens mit Sitz in Schleswig-Holstein bilden zum 1. Juli 2021 Oliver

Bagus, Dr. Daniel Henzgen und Jürgen Irsigler.



NOVO INTERACTIVE vereint alle Online-Glücksspielangebote der LÖWEN-Gruppe. Seit

2017 bietet das Unternehmen unter der Marke ADMIRALBET Online-Sportwetten an. Es

zählt zu den ersten Anbietern, die eine deutsche Lizenz zum Veranstalten von

Sportwetten erhalten haben. Im Zuge der Legalisierung des Online-Glücksspiels

durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag wird NOVO INTERACTIVE unter der Marke

NOVOLINE sein Online-Angebot außerdem um das virtuelle Automatenspiel erweitern.





"Der Einstieg in das Online-Glücksspiel und dessen Weiterentwicklung ist für unseine der großen Herausforderungen in den kommenden Jahren. Es freut uns sehr,hierbei auf Dr. Daniel Henzgen und seine Expertise in den Bereichen Politik undKommunikation bauen zu dürfen", sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung vonLÖWEN ENTERTAINMENT, Christian Arras."Mit dem Einzug von Dr. Daniel Henzgen in die Geschäftsführung formieren wir einneues, starkes Team für den Start in einem neuen Markt", sagt Oliver Bagus, derals Geschäftsführer Gaming Technology von LÖWEN ENTERTAINMENT auch dieOnline-Aktivitäten der LÖWEN-Gruppe verantwortet."Die Berufung in die Geschäftsführung von NOVO INTERACTIVE ist für mich einegroße Ehre und ein Vertrauensbeweis. Sie ist Ansporn, jene Chancen zu nutzen,die sich durch die Legalisierung des Online-Glücksspiels für unsereUnternehmensgruppe eröffnen", sagt Dr. Daniel Henzgen. "Mit NOVOLINE schaffenwir ein Angebot, das unsere Stärken aus dem terrestrischen Glücksspiel in diedigitale Welt transferiert: Spiele, die begeistern."