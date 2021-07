Vollständiger Verzicht auf Haltungsform 1 bei Schwein und Geflügel - Haltungsform 3 bereits 2019 bundesweit eingeführt (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Kaufland bietet ab sofort kein frisches Schweinefleisch* mehr

an, das nach gesetzlichem Mindeststandard (Haltungsform Stufe 1) hergestellt

wurde. Nachdem das Unternehmen 2019 bereits bundesweit Geflügelfleisch auf

Haltungsform Stufe 2 umgestellt hat, folgt nun ein weiterer großer Schritt auf

dem Weg zu nachhaltigeren Standards in der Tierhaltung. "Unser Ziel ist es, die

Haltungsbedingungen unserer Nutztiere langfristig und flächendeckend zu

verbessern. Das erreicht man nicht durch Absichtsbekundungen, sondern indem man

konkrete Maßnahmen umsetzt und mit der gesamten Prozesskette zusammenarbeitet.

Es muss ein nachhaltiges und beständiges System für alle Beteiligten etabliert

werden", sagt Stefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische bei Kaufland.



Kaufland hat sich bereits 2019 das Ziel gesetzt, die Haltungsform Stufe 2 als

Mindeststandard zu etablieren. Nächstes Ziel ist es, die Kooperationen mit

Vertragslandwirten für Schweinefleisch sowie das Angebot an Frischgeflügel aus

Haltungsform Stufe 3 und 4 bis 2023 zu verdoppeln.









Auf dem Weg, höhere Tierwohlstandards zu etablieren, hat das Unternehmen in den

vergangenen Jahren einige Meilensteine erreicht. Seit 2019 gibt es Fleisch von

Schwein, Pute und Hähnchen an den Frischetheken bei Kaufland ausschließlich aus

der besonders tierwohlgerechten Haltungsform Stufe 3 "Außenklima". Auch im

SB-Bereich wird seit 2019 bundesweit Schweinefleisch der Haltungsform Stufe 3

angeboten. Die Schweine haben 40 Prozent mehr Platz als gesetzlich

vorgeschrieben, sie haben Zugang zu Außenklimabereichen und werden

gentechnikfrei gefüttert. Ihnen stehen zudem Stroh sowie ein weiteres

organisches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung. Im Mai 2020 folgte der nächste

bedeutende Schritt in Sachen Tierwohl: Kaufland listete als erster

Lebensmittelhändler bundesweit SB-Wurstwaren nach Haltungsform Stufe 3 unter der

Eigenmarke K-Classic ein.



Zusammenarbeit mit deutscher Landwirtschaft



"Zu unseren deutschen Lieferanten und Landwirten pflegen wir langfristige und

partnerschaftliche Vertragsbeziehungen. Der gemeinsame Fokus liegt auch hier auf

der Gestaltung einer verantwortungsvollen Tierhaltung. Wir müssen Verständnis

für die Anliegen und Anforderungen unserer Partner in der Wertschöpfungskette

haben, denn unsere Ziele können wir nur gemeinsam erreichen", so Rauschen.



Nähere Informationen zu den Kriterien der einzelnen Haltungsformen unter

kaufland.de/haltungsform .



Alle wichtigen Infos zu Tierwohl bei Kaufland finden Sie hier:

http://www.kaufland.de/tierwohl



*Ausgenommen Innereien und Filet



Pressekontakt:



Kaufland Unternehmenskommunikation, Ines Rottwilm, Rötelstraße

35,74172 Neckarsulm, Telefon +49 7132 94-680419, mailto:presse@kaufland.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/111476/4957003

OTS: Kaufland





Meilensteine auf dem Weg zu nachhaltiger TierhaltungAuf dem Weg, höhere Tierwohlstandards zu etablieren, hat das Unternehmen in denvergangenen Jahren einige Meilensteine erreicht. Seit 2019 gibt es Fleisch vonSchwein, Pute und Hähnchen an den Frischetheken bei Kaufland ausschließlich ausder besonders tierwohlgerechten Haltungsform Stufe 3 "Außenklima". Auch imSB-Bereich wird seit 2019 bundesweit Schweinefleisch der Haltungsform Stufe 3angeboten. Die Schweine haben 40 Prozent mehr Platz als gesetzlichvorgeschrieben, sie haben Zugang zu Außenklimabereichen und werdengentechnikfrei gefüttert. Ihnen stehen zudem Stroh sowie ein weiteresorganisches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung. Im Mai 2020 folgte der nächstebedeutende Schritt in Sachen Tierwohl: Kaufland listete als ersterLebensmittelhändler bundesweit SB-Wurstwaren nach Haltungsform Stufe 3 unter derEigenmarke K-Classic ein.Zusammenarbeit mit deutscher Landwirtschaft"Zu unseren deutschen Lieferanten und Landwirten pflegen wir langfristige undpartnerschaftliche Vertragsbeziehungen. Der gemeinsame Fokus liegt auch hier aufder Gestaltung einer verantwortungsvollen Tierhaltung. Wir müssen Verständnisfür die Anliegen und Anforderungen unserer Partner in der Wertschöpfungskettehaben, denn unsere Ziele können wir nur gemeinsam erreichen", so Rauschen.Nähere Informationen zu den Kriterien der einzelnen Haltungsformen unterkaufland.de/haltungsform .Alle wichtigen Infos zu Tierwohl bei Kaufland finden Sie hier:http://www.kaufland.de/tierwohl*Ausgenommen Innereien und FiletPressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Ines Rottwilm, Rötelstraße35,74172 Neckarsulm, Telefon +49 7132 94-680419, mailto:presse@kaufland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111476/4957003OTS: Kaufland