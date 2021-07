KELLOGG Europa bringt weltweit erste Produktverpackungen für Blinde und Sehbehinderte auf den Markt (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Neue Technologie: Ein Code auf der Verpackung ermöglicht es, dass ein

Smartphone die Zutaten und Nährwertinformationen erkennt und an Benutzer:innen

wiedergibt.

- Alle von Kellogg in Europa verkauften Produkte werden ab Januar 2022

umgestellt.



KELLOGG Europa stattet ab 2022 alle Produktverpackungen mit einer neuen,

weltweit einzigartigen Technologie aus, um sie für blinde und sehbehinderte

Menschen zugänglich zu machen. Das gab das Unternehmen am 01. Juli bekannt.







Allergenen, sind für blinde oder sehbehinderte Menschen oft nicht zugänglich.

Die neuen Boxen ermöglichen es einem Smartphone, einen eindeutigen Code auf der

Verpackung zu erkennen und den sehbehinderten Käufer:innen die

Etikettinformationen wiederzugeben.



KELLOGG wird alle seine Produktverpackungen in Europa ändern, beginnend im Jahr

2022 mit Kellogg's® Special K®. Das Unternehmen hofft außerdem, dass durch den

Erfahrungsaustausch mit anderen Marken die Möglichkeit besteht, die

Supermarktregale für Menschen mit Sehbehinderung insgesamt zugänglicher zu

machen, sodass sie unabhängiger einkaufen und Informationen von verschiedenen

Verpackungen abrufen können.



NaviLens - eine weltweit einzigartige Technologie



Vorausgegangen ist der Markteinführung ein erfolgreicher Pilotversuch 2020 auf

den in England vermarkteten Verpackungen von Kellogg's® Choco Krispies®. Die

Auswertung durch die britische Wohltätigkeitsorganisation Royal National

Institute of Blind People (RNIB) ergab, dass 97 Prozent der Teilnehmer:innen

sich wünschen, in Zukunft mehr dieser Zugänglichkeitsmerkmale auf

Lebensmittelverpackungen zu sehen.



Im Gegensatz zu anderen Arten von gedruckten Codes enthält die neue Technologie

mit dem Namen NaviLens kontrastreiche farbige Quadrate auf schwarzem

Hintergrund. Die Benutzer:innen müssen nicht genau wissen, wo sich der Code

befindet, um ihn zu scannen. Es ermöglicht Smartphones*, den Code auf der

Verpackung aus bis zu drei Metern Entfernung zu erkennen, wenn blinde oder

sehbehinderte Käufer:innen ihre Geräte in Richtung der Produkte hält. Daraufhin

wird das Telefon alarmiert und der/die Käufer:in kann sich die Informationen zu

Inhaltsstoffen, Allergenen und Recycling vorlesen lassen - oder sie mit Hilfe

von Barrierefreiheitstools auf dem Gerät lesen.



Die Technologie wird derzeit in den Verkehrssystemen der Städte Barcelona,

Madrid und Murcia eingesetzt und erleichtert Tausenden von sehbehinderten Seite 2 ► Seite 1 von 2



