UBS stuft Vonovia auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Boissier

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: gut

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vonovia von 70 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Charles Boissier widmete sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie detailliert dem Deal mit Deutsche Wohnen und fertigte ein Pro-Forma-Modell des Gesamtkonzerns - einem europäischen Immobiliengiganten. Die angestrebten Synergien hält Boissier für erreichbar. Die gewichteten Kapitalkosten stockte er etwas auf angesichts der übergangsweise etwas angespannteren Kapitalstruktur./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 15:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.