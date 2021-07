München (ots) - Statkraft (https://statkraft.de/) , Europas größter Erzeuger

erneuerbarer Energie, gibt heute die Allianz von eeMobility und E-WALD unter der

europäischen Marke Mer (https://de.mer.eco/) bekannt. Die damit realisierten

Synergieeffekte sollen eine nachhaltige Energie- und Verkehrswende in Europa

unterstützen.



- Mer intensiviert Engagement in Deutschland und unterstreicht

Wachstumsambitionen im EV-Ladegeschäft.

- eeMobility und E-WALD werden unter dem Dach einer Holding mit Sitz in

Düsseldorf enger zusammenarbeiten und firmieren in die Mer Solutions GmbH bzw.

die Mer Germany GmbH um.

- Mer ist eine der führenden Marken im EV-Charging-Bereich in Europa, mit mehr

als 19.200 AC-Ladestationen, 1.100 DC-Ladestationen und 175 Mitarbeitern.

- Innovative Produkte sollen Elektromobilität in ganz Europa etablieren.







erneuerbarer Energie und aus Überzeugung bereits seit vielen Jahren im Markt für

EV-Ladelösungen aktiv. Allein in Deutschland betreibt Statkraft beispielsweise

zehn Wasserkraftwerke, einen Solarpark und zwei Biomassekraftwerke. Basis für

die Mer-Gruppe waren gezielte Zukäufe in verschiedenen Ländern Europas, die nach

Norwegen, Schweden und UK nun abschließend auch in Deutschland unter der neuen

Marke Mer firmieren.



Die Mer Solutions GmbH (ehemals eeMobility) wird dabei als Spezialist für

360°-Ladelösungen bei Flottenkunden besonders die Bedürfnisse von Firmen und

Dienstwagenberechtigten in den Blick nehmen und innerhalb der Mer-Gruppe den

Bereich des nichtöffentlichen Ladens betreuen. Die Mer Germany GmbH (ehemals

E-WALD) wird als Dienstleister und Betreiber eines öffentlichen und

halböffentlichen Ladenetzes sowie eines elektrischen Carsharings die

Elektromobilität für Privat- und Business-Kunden abdecken.



Mehr Erneuerbare Energien und mehr Elektromobilität für Europa



Mer verbindet auf einzigartige Art und Weise eine saubere Energieerzeugung mit

der Elektromobilität sowie der Energie- und Mobilitätswende. Innovative Produkte

verbinden die Interessen von Netzbetreibern, Stromversorgern,

Automobilherstellern, Ladeinfrastrukturbetreibern, Unternehmen,

Gewerbetreibenden und Privatpersonen. Damit ermöglicht Mer eine nachhaltige

Mobilität und den vollständigen Umstieg auf Erneuerbare Energien.



"Als Teil der Mer-Gruppe bringen wir die Energie- und Verkehrswende nicht nur in

Deutschland, sondern in ganz Europa voran", sagt Günter Fuhrmann,

Geschäftsführer der Mer Solutions GmbH. "Deutschland erlebt gerade einen

automobilen Elektrifizierungsboom. Fuhrparks sind mehr denn je ein wichtiger

Hebel zur Elektrifizierung des Straßenverkehrs und zur Reduzierung von

CO2-Emissionen. Deshalb werden wir auch weiterhin innovative und speziell auf

Flotten zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen anbieten."



"Mit Mer werden unsere mehr als 1.000 Ladepunkte Teil eines europaweiten

Ladenetzes", sagt Anton Achatz, Geschäftsführer der Mer Germany GmbH. "Unsere

Kunden profitieren damit ab sofort von einem noch größeren Angebot an Lösungen

für alle Bereiche des Ladens. Zusammen mit unseren europäischen Partnern werden

wir den Ausbau unserer Ladeinfrastruktur von der Wallbox bis zum Hypercharger

weiter vorantreiben und nachhaltige Mobilität erlebbar machen."



"Unsere ökologischen eCarSharing-Lösungen runden das Portfolio ab und

unterstützen als Teil der Sharing Economy bereits jetzt die Energie- und

Verkehrswende. Mit unserer digitalen Plattform haben Nutzer Zugriff auf Europas

größtes Carsharing-Netzwerk", ergänzt Otto Loserth, Geschäftsführer der Mer

Germany GmbH.



Bild 1: SEB2712_1_Web.jpg (Bildquelle: Mer, Bildunterschrift: Tesla lädt an

Mer-Hypercharger)



Eine druckfähige Auflösung ist auf Anfrage verfügbar!



Pressekontakt:



Patrick Wandschneider

Berkeley Kommunikation GmbH

Tel.: +49 89 747262-41

mailto:mer_de@berkeleypr.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156912/4957038

OTS: Mer





