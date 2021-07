Frankfurt (ots) - Mit einer Computerstimme zu sprechen wird so alltäglich werden

wie die Nutzung eines Smartphones - dies ist die Essenz einer Expertenumfrage

der Schweizer Spitch AG. Zwei Drittel der 100 befragten Fachleute sind demnach

fest davon überzeugt, dass das Telefonieren mit einem Sprachcomputer künftig zur

Normalität gehören wird. Weitere 29 Prozent räumen diesem Szenario immerhin eine

gewisse Wahrscheinlichkeit ein. Die wichtigsten Schlüsselergebnisse der

Expertenbefragung hat Spitch in einem neuen Berichtsband mit dem Titel

"Sprachsystem-Report 2021" zusammengefasst.



Abheben nach dem ersten Klingeln wird zur Normalität





Laut Report gehen 86 Prozent der Befragten davon aus, dass es künftig die Regelsein wird, dass am Telefon einer Firma oder eines Amtes nach dem ersten Klingelnsofort von einem Sprachcomputer abgehoben wird. "Das Warten, bis jemand zumHörer greift, wird bald so anachronistisch werden wie die Wählscheibe amTelefon", meinen 45 Prozent der Fachleute. Nach dem Abheben werden die Systemein der Lage sein, unverzüglich auf Fragen des Anrufers zu reagieren, sind 40Prozent überzeugt. Doch es geht nicht nur um das Reagieren, sondern vor allemauch darum, die richtigen Antworten zu geben, hat die Studie zutage gefördert.Denn die Menschen erwarten, dass ein Sprachsystem über alle Informationenverfügt, um eine angefragte Aufgabe zu erledigen, meinen 83 Prozent derFachleute. 37 Prozent beziehen dabei ausdrücklich auch solche Informationen ein,die der Anrufer zuvor per E-Mail oder Messaging an das Unternehmen oder dieBehörde übermittelt hat.Kunden erwarten Multichannel-Kommunikation"Die Kunden erwarten Multichannel-Kommunikation", sagt Bernd Martin,Deutschland-Verantwortlicher bei Spitch. Er gibt ein Beispiel: "Der Kundeschickt Dokumente per E-Mail, sendet noch einen wichtigen Kommentar dazu perWhatsApp und ruft einige Zeit später ungeduldig an, um sich über den Stand derDinge zu erkundigen. Die Herausforderung für Sprachdialogsysteme besteht darin,diesem Kunden bei seinem Anruf eine zufriedenstellende Auskunft zu erteilen."Bemerkenswerte 84 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass künftig neben demTelefon mindestens ein weiterer Kommunikationskanal, beispielsweise E-Mail, zurAnwendung gelangen wird. Diese Einbeziehung von Daten aus unterschiedlichenQuellen stufen 47 Prozent der befragten Experten als einen wesentlichen Vorteilder Sprachdialogsysteme im Alltag ein."Knopf im Ohr" als Treiber der EntwicklungAls einen Treiber dieser Entwicklung sehen viele Experten die Verbreitungkabelloser Ohrhörer an, die immer mehr Menschen mehr oder minder ständig wie