Die Krise als Chance nutzen - Mit grüner Wirtschaftsbelebung gestärkt in die Zukunft

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - 3,3 Milliarden Euro für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2020Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH blickt indiesem Jahr auf ihr zehnjähriges Bestehen - und mit den Erfahrungen aus dervergangenen Dekade zuversichtlich in die Zukunft. Tanja Gönner,Vorstandssprecherin der GIZ, erklärte auf der heutigen Jahrespressekonferenz desBundesunternehmens: "In diesen zehn Jahren hat sich die Welt und damit auchunsere Arbeit immens gewandelt: Die Umwelt- und Klimakrise ist zu einer derzentralen Herausforderungen unserer Zeit geworden, staatliche Fragilität undKonflikte haben zugenommen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie sindunübersehbar. Die Ziele nachhaltiger Entwicklung sind heute wichtiger denn je.Sie bleiben der Kompass für die langfristige Ausrichtung unserer Arbeit."Das Jahr 2020 hat deutlich gezeigt, dass die Corona-Pandemie diverse Krisenbeschleunigt und erreichte Entwicklungsfortschritte ausbremst oder bestehendeProbleme wie Armut, Hunger, soziale Ungleichheiten drastisch verschärft. "Einesolche Krise bietet aber auch die Chance, das beginnende Jahrzehnt gemeinsam undim Sinne einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft noch stärker nachhaltig zugestalten", machte Gönner deutlich. Zu einem solchen "grünen" Wachstum gehörtenzum Beispiel neue, umweltfreundliche Technologien.Diese reichten von Erneuerbaren Energien über Smart Farming-Methoden,integrierte Mobilitätsangebote bis hin zur Einführung einer Kreislaufwirtschaftoder dem Rückverfolgen globaler Lieferketten. Auch Beschäftigungsprogramme innaturnahen Bereichen sowie der Aufbau von Kapitalmärkten für nachhaltigeInvestitionen sind zentrale Bestandteile eines solchen wirtschaftlichen Umbaus."Wenn ein 'grüner' Umbau gelingt, wird sich auch die Resilienz von Entwicklungs-und Schwellenländern gegenüber künftigen Krisen erhöhen. Er festigt zugleich dengesellschaftlichen Zusammenhalt, der in Coronazeiten gelitten hat", sagteGönner.Beständig auch im Pandemiejahr 2020: Existenzsichernde Maßnahmen für mehr als 14Millionen MenschenGIZ-Aufsichtsratsvorsitzender Martin Jäger, Staatssekretär imBundesentwicklungsministerium (BMZ) sagte: "Im vergangenen Jahr hat dieCovid-19-Pandemie den Blick der Weltöffentlichkeit in besonderem Maße aufglobale Zusammenhänge gelenkt. Mehr denn je sind wir gefordert, gemeinsamAntworten auf weltweite Existenzfragen zu finden." Er stellt heraus: "Die GIZverfügt über Expertise, Erfahrung und etablierte Netzwerke in den Ländern - auch