Ölpreise ziehen an; Rohölbestände schrumpfen weiter

London 01.07.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Donnerstag fester. Die Marktteilnehmer erwarten die Ergebnisse des OPEC+ Treffens. In den USA sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche wieder deutlich gesunken.



Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,7 Mio. auf 452,3 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände liegen damit um sechs Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände stiegen um 1,5 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate gingen um 900.000 Barrel zurück.