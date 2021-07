Berlin (ots) - Vor gut einem Jahr schuf die Bundesregierung mit der Nationalen

Wasserstoffstrategie (NWS) einen Handlungsrahmen für den Hochlauf von

Wasserstofftechnologien in Deutschland. Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der

Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena), kommentiert:



"Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) ist Deutschland ein solider Start

in Richtung Wasserstoffwirtschaft gelungen. Jetzt gilt es, in den nächsten Gang

zu schalten und die Umsetzung anzugehen. Bislang hat die NWS den Rahmen gesetzt,

das Marktinteresse verstärkt und Innovationsprozesse angereizt. Gleichzeitig hat

sich bei den Marktteilnehmern eine hohe Erwartung aufgebaut, dass konkrete

nächste Schritte zügig folgen werden und damit Planungssicherheit für

Investitionen und Projektvorhaben entsteht.





Die Übergangsregulierung für ein Wasserstoffstartnetz war ein erstes Signal zumAufbau nachhaltiger Transportstrukturen zur Verknüpfung von Angebot undNachfrage. Jetzt gilt es, zügig den nationalen Regulierungsrahmen im Einklangmit dem europäischen Dekarbonisierungspaket zu schaffen. Wir brauchen einenvernetzten Fahrplan für Infrastrukturmaßnahmen wie den Pipelinebau - sowohlnational als auch im EU Kontext. Die substanzielle Frage der Finanzierung derWasserstoffnetze muss prioritär beantwortet werden, damit tatsächlich einGroßteil der bei den deutschen Fernleitungsnetzbetreibern gemeldeten 500Wasserstoffprojekte mit einer Gesamtkapazität von 20 Gigawatt realisiert werdenkann.Als wichtige Voraussetzung für den Aufbau von Elektrolyseurkapazitäten wurde dieBefreiung von der EEG-Umlage nach langer Diskussion beschlossen. Allerdingsstellen sich hierbei einzelne Regelungen als zu komplex dar, so dass eineVerschlankung dem weiteren Markthochlauf dienlich wäre.Gut ist, dass die europäische Dimension in der NWS von Anfang an mitgedachtwurde. Aus 230 eingereichten Projekten im Rahmen des IPCEI-Programms (ImportantProjects of Common European Interest) wurden 62 deutsche Projekte entlang dergesamten Wertschöpfungskette ausgewählt. Aber bis zur Förderbekanntgabe darfjetzt kein Marktattentismus entstehen. Für Versorgungssicherheit undKostensenkungen bei Wasserstoff muss auch das Projekt einer Importstrategiezügig im europäischen Rahmen vorangetrieben werden.Im Verkehrssektor wurden mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung derTreibhausgasminderungsquote (THG-Quote) und der darin enthaltenen Mindestquotefür flüssige Kraftstoffe aus erneuerbarem Strom (Powerfuels) in der Luftfahrterste Impulse gegeben. Denn neue, klimaneutrale Energieträger spielen gerade inBranchen, die langfristig auf flüssige Kraftstoffe angewiesen sind, eineentscheidende Rolle zum Erreichen der Klimaziele. Wichtig ist nun, dass deutscheund europäische Initiativen gut verzahnt agieren. Hier würde beispielsweise eineambitionierte Unterquote für die Nutzung von grünem Wasserstoff und seinenDerivaten im Verkehr im Rahmen der Revision der Erneuerbare-Energien-Richtlinie(RED III) in Brüssel Investitionsentscheidungen anreizen.Ein nicht zu vernachlässigendes Handlungsfeld ist zudem die Entwicklung vonNachhaltigkeitsstandards. Es bedarf klarer Anforderungen an die Erzeugung undVerwendung von Wasserstoff, beispielsweise für die Herkunft des Stromes, dieNutzung von CO2 oder den Einsatz von Wasser. Dies ist auch mit Blick auf dieAkzeptanz von grünem Wasserstoff ein bedeutsamer Faktor.Fazit: Wenn wir das Ziel Klimaneutralität bis 2045 erreichen wollen, müssen wirden Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft weiter forcieren und Entscheidungenschneller herbeiführen. Wir haben jetzt die Chance, Wasserstoff nebenErneuerbaren Energien und der Energieeffizienz zur tragenden Säule derDekarbonisierung auszubauen. Das ist die Herausforderung in den vor unsliegenden Wochen und Monaten und ein zentrales Handlungsfeld in der kommendenLegislaturperiode."