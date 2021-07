Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neu-Isenburg (ots) -- Das Unternehmen verpflichtet sich zur Reduktion des durchschnittlichenZuckergehalts seines Getränkeportfolios um 25 % bis 2025 und um 50 % bis 2030- Insgesamt Reduktion der Kalorien im deutschen Getränkeportfolio von PepsiCo um90 % bis 2030- Erweiterung des Portfolios gesünderer Snack auf eine Milliarde US-Dollar bis2030Mit einem ehrgeizigen neuen Plan arbeitet PepsiCo an der Schaffung einesgesünderen Lebensmittel- und Getränkeportfolios in den Mitgliedsstaaten derEuropäischen Union. Der Plan beinhaltet eine Reihe von Verpflichtungen, die aufstrengen, wissenschaftlich fundierten Ernährungsrichtlinien basieren. Diesefreiwilligen Zusagen werden der Europäischen Union als Teil ihresVerhaltenskodex für verantwortungsvolle Unternehmens- und Marketingpraktikenvorgelegt. Die Selbstverpflichtungen bauen auf den Fortschritten auf, diePepsiCo in den vergangenen zehn Jahren weltweit dabei gemacht hat(https://www.pepsico.com/sustainability-report/strategy) , den Zusatz von Zucker sowie den Gehalt von Salz und gesättigten Fetten in seinen Produkten zureduzieren, kleinere Portionsgrößen einzuführen und mit Marken wie u.a. PepsiCola, 7UP Free und Lay's Oven Baked gesündere Alternativen zu bestehenden Markenzu schaffen.Für das Getränkeportfolio in Europa, das Pepsi-Cola, Lipton Ice Tea und 7UPumfasst, wird PepsiCo den durchschnittlichen Gehalt von zugesetztem Zucker imgesamten Softdrink-Sortiment bis 2025 um 25 Prozent und bis 2030 um 50 Prozentsenken.[i] In Deutschland hat PepsiCo die Kalorien in seinen Produkten in 2020bereits um knapp 50 Prozent reduziert (Basisjahr 2015). Mit der neuenSelbstverpflichtung erweitert PepsiCo in Deutschland dieses Engagement umweitere 20 Prozent in 2025 und 40 Prozent in 2030. PepsiCo wird die Kalorien inseinem deutschen Produktportfolio in 2030 damit gegenüber 2015 um 90 Prozentreduziert haben. Die Zuckerreduktion hat auch einen positiven Klimaeffekt. DasUnternehmen schätzt, dass die Umstellung von Vollzucker auf zuckerfreieRezepturen bis zu einem Viertel der Treibhausgasemissionen eines Getränksreduziert.PepsiCo Europe will außerdem sein Snack-Portfolio weiter diversifizieren, umgesündere Optionen anzubieten. Dabei möchte das Unternehmen von seinem Erfolgbei zuckerfreien Getränken lernen. Das Ziel ist es, den Umsatz mit dengesünderen Snack-Produkten bis 2025 um mehr als das Zehnfache zu steigern. Diegesünderen Snacks werden damit in den kommenden vier Jahren die am schnellsten