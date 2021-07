In seiner neuen Rolle will Jörn Messner Wachstum und Weiterentwicklung desUnternehmens und seiner Kultur in den Fokus rücken. "Unser Ziel ist es, unsereProzesse noch stärker auf unsere Kunden auszurichten und unsere Bereiche fürmehr nationales und internationales Wachstum zusammenzubringen", gibt der46-Jährige einen ersten strategischen Ausblick. "Ich freue mich auf dieGestaltungsaufgabe zusammen mit den Mitarbeitenden, Kunden und Partnern."Bernd Appel war seit 1997 an Bord der Lufthansa Group. Er leitete alsGeschäftsführer und Senior Vice President verschiedene Bereiche der Gruppe, ausdenen er die heutige Lufthansa Industry Solutions formte. Das Unternehmenprofitierte von seinen langjährigen Erfahrungen in der Anwendungsentwicklung undIT-Beratung. Lufthansa Industry Solutions konnte sich so zu einer führendenIT-Beratung Deutschlands entwickeln, die inzwischen zu den größten des Landesgehört. Bernd Appel wird sich künftig neuen Aufgaben außerhalb der LufthansaGroup widmen."Es war für mich eine Lebensaufgabe, Lufthansa Industry Solutions aufzubauen undzu einem der erfolgreichsten IT-Beratungshäuser in Deutschland zu machen. Ichbin der Lufthansa dankbar, dass sie mir vor vielen Jahren diese Chance gegebenhat. Ebenso dankbar bin ich allen, die das enorme Wachstum von LHIND ermöglichthaben - unseren Kunden und vor allem unseren hochqualifizierten undtopengagierten Kolleginnen und Kollegen", zieht Bernd Appel Bilanz. "Ich wünscheJörn Messner viel Erfolg für die Zukunft.""Durch sein starkes Engagement und strategischen Weitblick hat Bernd Appel dieLufthansa Industry Solutions zu dem gemacht, was sie heute ist. Ich danke BerndAppel für diese beeindruckende Leistung und wünsche ihm viel Erfolg bei seinennächsten Projekten", sagt Dr. Johannes Bussmann, Chief Executive Officer,Lufthansa Technik.Jörn Messner kann auf einen erfolgreichen Weg bei der Lufthansa Group undanderen Unternehmen zurückblicken. So übernahm der Diplom-Betriebswirt im Laufeseiner Karriere verschiedene Führungspositionen in den Bereichen FlightOperations, IT- und Prozess-Management. Seit 2002 ist Messner für die LufthansaGroup tätig, davon rund 15 Jahre in leitender Rolle, zuletzt als Head of FlightOps Support. Mit Anbruch der Corona Krise übernahm Messner die Rolle desEmergency Director und steuerte Eurowings zusammen mit dem Krisenstab und derGeschäftsführung durch die Pandemie."Jörn Messner wird die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von LufthansaIndustry Solutions weiter steigern", kommentiert Dr. Bussmann. "Mit ihm konntenwir einen erfahrenen Manager und ausgewiesenen Macher gewinnen, der die rasantenVeränderungen im Markt auf Produkt- und Struktur-Ebene abbilden kann."Pressekontakt:Heiko PackwitzTel.: +49 (0)40 5070 6716Mobil: +49 (0)151 589 20273E-Mail: mailto:heiko.packwitz@lhind.dlh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/128057/4957120OTS: Lufthansa Industry Solutions