Clever Tanken: Preise für Super E10 und Diesel im Juni auf Jahreshoch

- Super E10 im Schnitt rund 2 Cent, Diesel rund 3 Cent pro Liter teurer als im Mai

- Super E10 am günstigsten in Leipzig, Berlin und Bonn

- Super E10 am teuersten in Wuppertal, Hannover und Düsseldorf

- Diesel am günstigsten in Leipzig, Bonn und Dresden

- Diesel am teuersten in Frankfurt am Main, Wuppertal und Stuttgart

Nürnberg, 1. Juli 2021. Die Corona-Infektionszahlen fallen, die Kraftstoffpreise steigen: Pünktlich zum Start der Sommerferien in den ersten fünf Bundesländern haben die Preise für Super E10 und Diesel im Juni einen neuen Jahresrekord erreicht. Laut der monatlichen Auswertung des Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken kostete der Liter Super E10 im Juni im bundesweiten Schnitt 1,5059 Euro. Das waren rund 2 Cent mehr als im Mai. Für den Liter Diesel zahlten Autofahrer im Bundesschnitt 1,3630 Euro und damit rund 3 Cent mehr als im Vormonat. Beide Kraftstoffsorten kosteten damit so viel wie in keinem Monat dieses ersten Halbjahres. "Seit Jahresbeginn kennen die Kraftstoffpreise nahezu kontinuierlich nur eine Richtung: aufwärts. Das liegt nicht nur an der Einführung des CO2-Preises und dem Ende der Mehrwertsteuersenkung. Die Corona-Impfungen schreiten weltweit voran. Die Konjunktur ist auf Erholungskurs - insbesondere in den USA, China und weiten Teilen Europas. Autos, Lkws und Schiffe fahren wieder, der Flugverkehr nimmt zu. Damit treibt der Nachfrageboom nach Rohöl dessen Preise und das schlägt sich auch an den Zapfsäulen nieder", erläutert Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken.