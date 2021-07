Stuttgart (ots) -



- Ticket-, bargeld- und kontaktlose Benutzung mit APCOA FLOW App möglich

- Parkhaus Im "Klappenhof 13" mit innovativem Dynamic-Pricing-System

- Frauenparkplätze auf jeder Etage mit Rufknopf und Videoüberwachung



Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat die Sanierung und Modernisierung des

Kölner Parkhauses "Im Klappenhof 13" planmäßig beendet. Die zentral im

Friesenviertel gelegene Tiefgarage wurde bei laufendem Betrieb saniert und

verfügt über rund 450 Stellplätze für Kurz- und Dauerparker. Das helle und

freundliche Parkhaus ist rund um die Uhr geöffnet und somit attraktiv für

Berufstätige, Touristen oder Nachtschwärmer.





Im Zuge der Sanierung wurde der gesamte Bodenbelag getauscht, die Haustechnikteils erneuert und Wände sowie Decken und Pfeiler neu gestrichen. "Wir freuenuns, dass die umfangreiche Sanierung abgeschlossen ist und Kunden nun einmodernes Parkhaus in Premium-Citylage zur Verfügung steht", sagt Heiko Städele,Commercial Director bei APCOA PARKING Deutschland GmbH. "Mit digitalen Serviceswie APCOA FLOW erleben Kunden eine neue, smarte Form des Parkens."Tarife sind an die Auslastung gekoppeltMit der kostenlosen APCOA FLOW App können User die Tiefgarage sowohl ticket- alsauch bargeld- und kontaktlos nutzen. Denn dank der direkten Abrechnung über dieAnwendung ist das Bezahlen am Kassenautomaten nun nicht mehr nötig. Zusätzlichsorgt ein RFID-Chip für die automatische Öffnung der Schranke bei der Ein- undAusfahrt. Durch das innovative Dynamic-Pricing-System sind die Tarife flexibelund in Echtzeit an die tatsächliche Auslastung gekoppelt. Sind beispielsweisenur wenige Parkplätze belegt, reduziert sich der Stundentarif. LED-Tafeln weisenKunden vor der Einfahrt in die Tiefgarage auf die aktuell geltenden Preise hin.Das Parkhaus verfügt zudem über zahlreiche langfristig buchbare Stellplätze -ein knappes Gut in dem hoch frequentierten Kölner Stadtviertel. Mit derabgeschlossenen Modernisierung gibt es auch ein neues Dauerparker-Angebot. Denersten Monat können Dauerparker die Tiefgarage kostenfrei nutzen, danach kostetder Stellplatz monatlich 190 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt dreiMonate.Urban Hubs prägen Parkraum der ZukunftAPCOA hat bei der Modernisierung der Tiefgarage das Urban-Hubs-Konzepteinfließen lassen. Dadurch erschließen sich vollkommen neueNutzungsmöglichkeiten für Logistik, Elektrifizierung, Dienstleistungen undMobilität. "Die Parkgarage der Zukunft wird sich wandeln. Platz vorrätig zuhalten, nur noch um zu parken, wird es in der Zukunft immer weniger geben.Deswegen planen wir von APCOA die Garage 2.0. Wir werden ein multimodalesServicecentrum für zahlreiche Dienstleistungen anbieten", sagt HansjörgVotteler, Geschäftsführer bei APCOA PARKING Deutschland GmbH. E-Roller oderE-Auto im Parkhaus anmieten oder Pakete dorthin liefern lassen, können so schonbald Realität werden.Eine Bildauswahl finden Sie hier:https://apcoa-de.sharefile.eu/share/view/s34cd11617ed84202b1926a264aa851c3Die Bilder dürfen ausschließlich unter Verwendung der folgenden Urheberverwendet werden:Foto: APCOA | Carola KohlerÜber die APCOA PARKING Deutschland GmbH (http://www.apcoa.de)Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen undbietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement inInnenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganzDeutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im BereichParkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet.APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit derkostenlosen Park-App APCOA FLOW bietet das Unternehmen seinen Kunden einesichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt,braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolleZeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA sind die Urban Hubs, mit denendas Unternehmen seine Parkplätze neuen Nutzergruppen anbietet. Dazu gehören etwaPartner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus alsUmschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auchals Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleineServicestationen geeignet. Darüber hinaus gibt es viele weitereAnwendungsmöglichkeiten aus den Gebieten Elektrifizierung, Mobilität sowie neueTechnologie und Dienstleistungen.Pressekontakt:Ansprechpartnerin:Katrin Mack | Marketing ManagerAPCOA PARKING Deutschland GmbHLuftfrachtzentrum 605/5 in 7029 Stuttgartmailto:presse@apcoa.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9373/4957151OTS: APCOA Parking Deutschland GmbH