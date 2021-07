^ EQS Group-News: Netcetera AG / Schlagwort(e): Sonstiges Netcetera und Entersekt setzen bei PLUSCARD erstmals in Europa den FIDO-Authentifizierungsstandard um

Zürich und Saarbrücken, 1. Juli 2021



Netcetera und Entersekt setzen bei PLUSCARD erstmals in Europa den FIDO-Authentifizierungsstandard um



Sicheres, uneingeschränktes Zahlen mit Kreditkarten im Internet ohne mobiles Endgerät



Heutzutage ist es bequem, schnell und einfach mit der Kreditkarte online einzukaufen. Doch wie schützt man Online-Zahlungen vor Betrug? Es gibt verschiedene Methoden, die Identität der Käufer nachzuweisen. Die meisten modernen Methoden erfordern jedoch ein mobiles Endgerät. Für Kunden, die über keines verfügen oder die es bevorzugen, Zahlungen über den Computer zu tätigen, gab es bisher wenige sichere Alternativen zur Zahlungsfreigabe. Bis jetzt: In einem gemeinsamen Projekt lancierten PLUSCARD, Full-Service Processor für zahlreiche kartenausgebende Institute deutschlandweit, Netcetera, Marktführer für digitale Bezahllösungen und Entersekt, Spezialist für starke Kundenauthentifizierung im Juni 2021 die erste Authentifizierungsalternative gemäss FIDO-Standard in Europa. Diese verspricht sicheres, uneingeschränktes Zahlen mit der Kreditkarte im Internet, ohne den Einsatz eines mobilen Endgerätes.



Jede Online-Zahlung muss authentifiziert werden. Das heißt, bei jeder Transaktion muss geprüft werden, ob die Konto- oder Kartendaten tatsächlich vom Karteninhaber eingegeben wurden. Dieses Authentifizierungsverfahren ist in der EU durch die Einführung von PSD2 und starker Kundenauthentifizierung (SCA) komplexer geworden. Die Abwicklung über mobile Endgeräte garantiert dabei die Einhaltung der strengeren Anforderungen mit einem gleichzeitig besseren Bezahlerlebnis für die Konsumenten.



FIDO ist ein internationaler Authentifizierungsstandard, der eine Alternative für sicheres, SCA-konformes und einfaches Bezahlen ohne den Einsatz eines mobilen Endgerätes bietet. PLUSCARD, Netcetera und Entersekt haben den FIDO-Standard in ihrer gemeinsamen Lösung umgesetzt. Entersekt bringt dabei den bei der FIDO Alliance zertifizierten FIDO-Server in die Lösung ein. Die Authentifizierung wird über einen physischen Token abgewickelt. Diesen Token bekommen die Kunden von der Bank, für die Verwendung am Computer. Die Kunden registrieren den Token über eine eingerichtete Registrierungsseite. Der Token ist danach mit der Kreditkarte verknüpft und sie können ganz einfach ihre Online-Transaktionen authentifizieren.