FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die endgültige Gewissheit über eine nur schwache Wirkung des Corona-Impfstoffs hat die Aktien von Curevac am Donnerstag erneut taumeln lassen. Im Tradegate-Handel brachen die primär in den USA gelisteten Papiere zuletzt um fast 13 Prozent auf 54 Euro ein, womit sie ihren Anstieg am Vortag wieder zunichte machten. Da hatten sich noch viele Anleger mutig gezeigt und den Kurs nahe 65 Euro auf ein Hoch seit dem bisher letzten Kurseinbruch Mitte Juni getrieben. Im Tagestief erreichte der Kurs am Donnerstag die 50-Euro-Marke.

Vor gut zwei Wochen schon hatte der Impfstoff-Forscher einen Rückschlag einstecken müssen, da vorläufige Studiendaten eine Wirksamkeit des Hoffnungsträgers von nur 47 Prozent ergeben hatten. Diese Nachricht hatte den Aktienkurs sogar zeitweise bis nah an die 30-Euro-Marke einbrechen lassen. Die endgültigen Daten des Corona-Vakzins bringen nun auch kein viel besseres Ergebnis mit sich: Das Vakzin zeigt laut den Ergebnissen der finalen Analyse eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung über alle Altersgruppen hinweg.