Covid-19 hat vielfältige Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Millionen Menschen

wechselten ins Homeoffice, Prozesse wurden im Eiltempo digitalisiert, flexible

Arbeitsmodelle rückten in den Fokus. In Zeiten von geschlossenen Kinderkrippen,

Kitas und Schulen nahm zudem die Care-Arbeit deutlich zu, besonders Frauen

übernahmen die Betreuungsaufgaben. Auch für die Unternehmen erwies sich die

Situation als Bewährungsprobe. Fragen zur Arbeitszeitgestaltung,

Work-Life-Balance und Well-being gewannen an Bedeutung. Dies zeigen die

Ergebnisse der aktuellen Deloitte-Studie "Women @ Work", für die 500 in den

unterschiedlichsten Positionen, Unternehmen und Branchen tätige Frauen in

Deutschland befragt wurden. An der globalen Studie nahmen insgesamt 5.000 Frauen

aus zehn Ländern teil, darunter Australien, Brasilien, China und die USA.







gaben an, dass ihre berufliche Belastung seit dem Beginn der Pandemie

angestiegen sei. Für 45 Prozent treffe das hierzulande auf ihre Aufgaben im

Haushalt zu, global sind es sogar 59 Prozent. Unterdessen habe sich die Freizeit

stark reduziert - mit spürbaren Folgen für Work-Live-Balance und Well-being.

Schauen die Befragten in Deutschland auf die Zeit vor der Corona-Krise zurück,

bewerten 68 Prozent ihre damalige Work-Life-Balance als gut oder sehr gut. Im

Gegensatz dazu tun dies zum Befragungszeitpunkt nur noch 43 Prozent. Und auch

der Anteil derjenigen, die ihre Jobzufriedenheit als gut oder sehr gut

bewerteten, ging von 73 auf 51 Prozent zurück.



Pandemie bremst Frauenkarrieren



"Mit der Umstellung auf Remote Working haben sich für zahlreiche Menschen von

einem Tag auf den anderen die Rahmenbedingungen verändert", sagt Dr. Elisabeth

Denison, Chief People Officer bei Deloitte Deutschland. "Einerseits bedeutet

Arbeiten von zu Hause mehr Flexibilität, andererseits nahmen die Belastungen

pandemiebedingt im Job selbst und im privaten Umfeld zu. Das traf natürlich

nicht nur, aber doch verstärkt Frauen." Mehr als jede fünfte Studienteilnehmerin

in Deutschland zog in Betracht zumindest vorübergehend aus dem Arbeitsleben

auszusteigen. Um die Doppelbelastung bewältigen zu können, passten 36 Prozent



