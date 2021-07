PARIS, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die weltweite Begeisterung über die Arbeiten von Avery Singer hat weniger mit deren Seltenheitswert zu tun als mit einem nachhaltigen Rhythmus, der ihren Markt – sowohl den Primär- als auch den Sekundärmarkt – in den letzten drei Jahren prägte. Ausstellungen in renommierten Galerien (Kraupa-Tuskany Zeidler, Gavin Brown, Hauser & Wirth) und regelmäßige Auktionsergebnisse erhöhten den Druck auf ihrem Markt ; dies führte dazu, dass die Preise der jungen amerikanischen Künstlerin schwindelerregende Höhen erreichten, zunächst in Hong Kong (im Mai 2021), dann (im Juni) in New York.

Top 10 der historischen Auktionsrekorde von KünstlerInnen unter 35 Jahren

Versteigerte Lose und Umsätze, gefiltert nach Alter der KünstlerInnen zum Zeitpunkt der Entstehung der Werke ( Artprice-Datenbank 2000 - 2020)

Nach Meinung von Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice „symbolisiert Avery Singer einen Paradigmenwechsel, der in der Kunstwelt dem gleich kommt, was negative Zinssätze für die Finanzmärkte sind."

Die Werke der jungen Stars der Gegenwartskunst können innerhalb weniger Jahre weit höhere Preise erreichen als die bedeutender alter Meister. Heute scheint weder der Seltenheitswert einer Arbeit, noch die Stellung der KünstlerInnen in der Kunstgeschichte das wichtigste Auswahlkriterium zu sein, sondern vielmehr die Neuartigkeit und die Begeisterung, die sie auslöst."

Hong Kong vs. New York

Seit dem 1. Januar 2017 wurden bereits 18 Gemälde von Avery Singer versteigert; nur zwei fanden keinen Käufer. Erwartungsgemäß sind ihre besonders großen Formate am beliebtesten. Im Mai 2018 versteigerte Sotheby's das Gemälde auf Leinwand mit dem Titel Fellow Travelers, Flaming Creatures (2013) in New York. Der Schätzwert des Gemäldes betrug 60 000 bis 80 000 Dollar; es wurde am Ende für 735 000 Dollar versteigert.

Am 2. Mai 2021, als ihre Arbeit Dancers Around An Effigy To Modernism (2013) bei Christie's in Hongkong für mehr als 3 Millionen Dollar versteigert wurde, erreichte die Karriere von Avery Singer eine neue Dimension. Einen Monat später, am 23. Juni wurde ihr Untitled (2018) bei Phillips in New York für 4,1 Millionen Dollar (inkl. Gebühren) versteigert.