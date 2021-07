Berlin (ots) - Digitale Pressemappe: http://www.vfa-bio.de/presse-biotech-2021



- Marktanteil von Biopharmazeutika erreicht Spitzenwert

- Beschäftigtenzahl wächst auf Rekord

- Wettbewerb der Produktionsstandorte bleibt hart



Biopharmazeutika, also Medikamente aus gentechnischer Herstellung, setzten 2020

neue Bestmarken im deutschen Markt: mit einem Umsatz von 14,6 Mrd. Euro (2019:

12,8 Mrd. Euro) und einem Marktanteil von 30,8 % (2019: 29,0 %). Die

Belegschaften der Biopharmazeutika-Hersteller wuchsen um 5,4 % auf 44.600

Mitarbeitende. Dies sind Ergebnisse des heute veröffentlichten Branchenreports

"Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2021" von der Strategieberatung

Boston Consulting Group (BCG) im Auftrag von vfa bio.





"Deutschland kann sich gegenüber der internationalen Konkurrenz behaupten. Daszeigte sich im Pandemiejahr 2020 auf beeindruckende Weise bei dermRNA-Technologie und gilt auch insgesamt für die medizinische Biotechnologie",kommentiert Dr. Frank Mathias, Vorsitzender von vfa bio und CEO der RentschlerBiopharma SE."Bei der Produktion von Biopharmazeutika hat der Standort Deutschland einenwichtigen Anteil", so Dr. Mathias weiter. "Von dieser Vielfalt und Stärke lebtdie medizinische Biotechnologie in Deutschland - zum Nutzen für Patientinnen undPatienten sowie für den Wirtschaftsstandort. Wir haben in Deutschlandhervorragende Forschungseinrichtungen, hoch innovativ arbeitende Firmen,herausragende Unternehmerpersönlichkeiten unphard viele glänzend ausgebildeteFachkräfte. Davon brauchen wir aber noch mehr."Hoffnungsträger AntikörperVertieft geht der aktuelle Biotech-Report auf rekombinante Antikörper ein. Dassind biotechnologisch hergestellte Antikörper nach dem Vorbild der Natur oderauch ganz neue, so in der Natur nicht vorkommende Varianten. Sie ermöglichenwichtige innovative Therapien für Erkrankungen, die bisher nur unzureichend odergar nicht behandelt werden können.Ende 2020 waren bereits 82 Vertreter dieser Wirkstoffklasse in Deutschlandzugelassen, doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Mit 32 % allerzugelassenen Biopharmazeutika bilden Antikörper die wichtigste Gruppe und kommenin unterschiedlichsten medizinischen Gebieten zum Einsatz. Die Krebsmedizinsteht dabei erneut auf Platz eins, gefolgt von Infektionsmedizin undImmunologie.Rekombinante Antikörper sind der Wachstumsmotor für die medizinischeBiotechnologie. Auch bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie leistenAntikörper ihren Beitrag. Und mit 65 % machen sie den Löwenanteil an dergesamten biopharmazeutischen Pipeline aus, die sich seit 2005 mehr als