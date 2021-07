Nach Corona wieder auf Rekordkurs.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Freinberg bei Schärding (OÖ) (ots) - Investitionsförderungen treiben beimösterreichischen Marktführer das Geschäft mit Anhängern.Mit einem Halbjahresumsatz von 210 Millionen Euro hat die Schwarzmüller Gruppedas Niveau vor Corona wieder erreicht. In den ersten sechs Monaten 2021 wurden5.348 Fahrzeuge in den vier Werken des Unternehmens gebaut. Damit fährt deroberösterreichische Premiumhersteller auf Plan: Vorgesehen ist ein Plus von zehnProzent gegenüber 2020 mit einem Gesamtumsatz von 400 Millionen Euro (2020: 366Millionen Euro). Die Auftragseingänge sind sogar deutlich über Plan.Materialknappheit lasse eine höhere Auslastung aber derzeit nicht zu, berichteteSchwarzmüller CEO Roland Hartwig heute, Donnerstag, 1. Juli, am UnternehmenssitzHanzing in Freinberg bei Schärding. 400 Millionen Euro wäre der bisher höchsteJahresumsatz.Angetrieben wird der Boom von der neuen Fahrzeuglinie POWER LINE für denFernverkehr. 55 Prozent der Produktion oder 2.950 Stück entfallen auf diesesSegment. Bau und Infrastruktur machen demnach 45 Prozent oder 2.400 Stück aus.Das Verhältnis der vergangenen Jahren hat sich damit umgekehrt, was auf denaktuell größeren Nachholbedarf im Fernverkehr zurückzuführen ist. Doch auch diePOWER LINE sei mittlerweile ein Nischenfahrzeug, das sich von einemStandardanhänger deutlich abhebt, betonte Hartwig. Das entspreche derstrategischen Ausrichtung, Fahrzeuge für anspruchsvolle Transporteure zuliefern, die mehr Leistung von ihrem Equipment verlangen. Bei Bau undInfrastruktur dominieren Kipper und Schubbodenanhänger, auch die HüffermannBehältertransporter stehen hoch im Kurs. Zum Beispiel in Österreich und Polen,aber auch in Deutschland verkaufe sich Hüffermann besser denn je. Dieser Erfolgresultiere aus der einheitlichen Vertriebsmannschaft für beide Marken.Deutschland bleibt auch im ersten Halbjahr 2021 der größte Einzelmarkt mit etwa2.100 Stück. Dort überwiegen Bau und Infrastruktur, weshalb die Dynamik nicht sogroß ist wie in Polen mit einem hohen Anteil an Fernverkehrstrailern. In Polenwurde der Jahresplan von 1.000 Fahrzeugen nach sechs Monaten bereits erfüllt.Erfreulich sei, so Hartwig, dass die 2020 errungene Marktführerschaft in fünfLändern gehalten werde: Österreich, Ungarn, Tschechien, die Slowakei und dieSchweiz bilden sozusagen die Kernregion für Schwarzmüller.Boom nicht nur durch NachholbedarfDie aktuelle Materialknappheit betrifft besonders Stahl undElektronikkomponenten. Stahl sei in den vergangenen sechs Monaten zum Teil um