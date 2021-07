Vertreterversammlung der Vertragszahnärzteschaft beschließt Agenda Mundgesundheit 2021-2025

Köln/Berlin (ots) - Weitere zentrale Themen: Krisenreaktionsfähigkeit stärken,

Parodontitis bekämpfen, Vergewerblichung eindämmen, Digitalisierung fördern



Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) hat auf ihrer

Vertreterversammlung die Agenda Mundgesundheit 2021-2025 verabschiedet. Mit

dieser Agenda formuliert die Vertragszahnärzteschaft ihre zentralen Forderungen

an die im kommenden Herbst neu zu wählende Bundesregierung und positioniert sich

zu zentralen Fragen der zahnärztlichen Versorgung und des Gesundheitssystems.

Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem der "Pandemiezuschlag" für

Zahnarztpraxen, die neue Parodontitis-Richtlinie, der Kampf gegen

Vergewerblichung der zahnärztlichen Versorgung sowie die Digitalisierung.





Nach zwei digitalen Formaten fand die Versammlung - pandemiebedingt unterstrengen Hygieneauflagen - erstmals wieder in Präsenz aber mit reduzierterTeilnehmerzahl statt. Gäste und Medien konnten die Veranstaltung über einenLivestream auf der Website(https://www.kzbv.de/10-vertreterversammlung.504.de.html) der KZBV verfolgen.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war per Video für ein Grußwort livezugeschaltet und stand den Delegierten für eine anschließende Diskussion zurVerfügung. Er bedankte sich bei der Vertragszahnärzteschaft und den Praxisteamsfür ihr Engagement und ihren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Pandemie. DieZahnärztinnen und Zahnärzte hätten die Sicherstellung der zahnärztlichenVersorgung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet und mit Hygienekonzepten eineVirusverbreitung in den Praxen verhindert.Der Vorsitzende des Vorstands der KZBV, Dr. Wolfgang Eßer, zog in seiner Redeeine Bilanz der zurückliegenden Pandemie-Monate und formulierte künftige Zieleder Vertragszahnärzte: "Wir haben in der Pandemie wie schon zuvor in derFlüchtlingskrise bewiesen, dass sich die Menschen in unserem Land genauso wiedie Politik auf Zahnärztinnen und Zahnärzte auch in Krisenzeitenhundertprozentig verlassen können. Welchen größeren Beweis für die Bedeutungeines freiberuflichen Berufsstandes und einer leistungsfähigen Selbstverwaltungkann man erbringen als den, den wir mit unserem Krisenmanagement eindrucksvollabgeliefert haben?"Auch wenn der Berufsstand vor allem zu Beginn der Pandemie von der Politikallein gelassen und auf sich allein gestellt war und kaum Unterstützung erfahrenhabe, müsse er doch die zuletzt erreichten Maßnahmen der Bundesregierung und desMinisters anerkennen, die zu einer verbesserten Krisenreaktionsfähigkeit dervertragszahnärztlichen Versorgung beitragen würden. Auch würdigte er in diesem