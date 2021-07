DZ BANK stuft BASF SE auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von BASF vor Zahlen von 79 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der starke Erholungstrend in den Segmenten Chemicals und Materials sollte sich auch im zweiten Quartal fortsetzen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Anhebung der Jahresziele durch den Chemiekonzern sei nicht ausgeschlossen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 11:07 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 11:24 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.