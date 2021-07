NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street sind am Donnerstag zum Handelsstart leichte Gewinne zu erwarten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor der Eröffnung 0,2 Prozent höher auf 34 585 Punkte. Seit dem Rekordhoch Mitte Mai bei 35 091 Punkten tut sich der US-Leitindex schwer. Im Juni trat er nach einem vorübergehenden Rutsch auf 33 271 Punkte letztlich auf der Stelle.

Einen besseren Monat hatte der marktbreite S&P 500 , der tags zuvor einen neuen Höchststand von 4302 Punkten erklomm und im Juni über 2 Prozent zulegte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 schoss im Juni gar über 6 Prozent nach oben, nachdem er Mitte April eine einmonatige Verschnaufpause eingelegt hatte.