IT-Personaldienstleister Westhouse geht mit neuem CEO und erweitertem Führungsteam auf Expansionskurs

Westhouse hat durch die Fusion mit der Future Consulting bereits im Frühjahr2020 einen großen Wachstumssprung vollzogen. Inzwischen gehört die Gruppe inDeutschland zu den Top 5-Anbietern für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerungvon IT-Freiberuflern."Die Fusion der Westhouse mit der Future Consulting ist abgeschlossen. Parallelsehen wir einen konjunkturellen Aufschwung in Deutschland und Europa nach derPandemie. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um mit einer klaren strategischenAusrichtung und einem kompetenten und hochmotivierten Team weiter nachhaltig zuwachsen. Wir wollen uns noch stärker an unseren Kunden ausrichten, um mit ihnengemeinsam die Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich zu lösen", sagtder neue CEO Andreas Philippi. "Das schon zur Fusion ausgegebene Ziel, in dieTop 3 in Deutschland aufzurücken und in anderen wesentlichen europäischenMärkten in die Gruppe der führenden Anbieter aufzusteigen, wollen wir nun schonfrüher als 2025 erreichen".Andreas Philippi verantwortete zuletzt als CEO den ePayment-DienstleisterMercedes pay, trieb die Digitalisierung des Unternehmens maßgeblich voran undführte Mercedes pay in kurzer Zeit zu nachhaltigem internationalen Wachstum.Andreas Philippi studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität St.Gallen und machte einen MBA-Abschluss an der Harvard Business School.Über die Westhouse Gruppe:Die Westhouse Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München ist in Deutschland,der Schweiz sowie Italien aktiv. Sie beschäftigt an insgesamt zwölf Standortenrund 420 interne Angestellte sowie 1600 freie Mitarbeiter und verfügt über eineDatenbank von international rund 200.000 Experten, die sie überwiegendprojektbezogen an Unternehmenskunden vermittelt. Im Geschäftsjahr 2020 hat dieUnternehmensgruppe einen Umsatz von rund 184 Millionen Euro erwirtschaftet.Pressekontakt:Isabelle RamstöckMarketing ManagerTel.: 089/3837721050mailto:i.ramstoeck@westhouse-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/144182/4957361OTS: Westhouse Group GmbH