Jensen Hughes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich Brandschutz und Lebensrettung, erwirbt ein in Italien ansässiges Ingenieurbüro für Brandschutztechnik

Die strategische Übernahme von Jensen Hughes s.r.l. Continental Europe (JHM) erweitert die globale Marktführerschaft von Jensen Hughes durch die Stärkung der Fähigkeit, Kunden in Europa zu bedienen.

BALTIMORE, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes, ein weltweit führendes Unternehmen für sicherheits- und risikobasiertes Ingenieurwesen und Beratung, gab heute die Übernahme des langjährigen Partners und Mailänder Unternehmens Jensen Hughes s.r.l. Continental Europe (JHM) bekannt. Als Marktführer im Brandschutzingenieurwesen mit Sitz in Italien verfügt JHM über Fachwissen in den Bereichen leistungsorientiertes Design, Code-Beratung und Genehmigungsdienstleistungen in komplexen Gewerbebetrieben, im Hotel- und Gaststättengewerbe, bei Versicherungen und in der Fertigungsindustrie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.