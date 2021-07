Weltneuheit am Krypto-Markt: Mit dem Smart Crypto Indexzertifikat (ISIN: DE000VQ8SSC7)* können Anleger erstmals breit diversifiziert in wichtige Kryptowährungen und die Profiteure des Bitcoin-Booms investieren.

Erstmals können Anleger mit einem Finanzprodukt in die 20 größten Profiteure des Krypto-Booms und die fünf wichtigsten Digitalwährungen investieren. Denn mit dem neuen Smart Crypto Indexzertifikat (ISIN: DE000VQ8SSC7)* von Vontobel partizipieren Anleger an der Wertentwicklung des 'Smart Crypto Economy Index', der sich zu 75 Prozent aus Aktien mit Krypto-Bezug und zu 25 Prozent aus Kryptowährungen zusammensetzt.

„So etwas gibt es bisher weltweit nicht: Eine Kombination der besten Krypto-Aktien kombiniert mit den besten Kryptowährungen in einem Produkt“, erklärte Tech-Investor und Buchautor Thomas Rappold, der auch das Smart Crypto Indexzertifikat* betreut, im Gespräch mit wallstreet:online.

Die folgenden 20 Krypto-Aktien des 'Smart Crypto Economy Index' sind allesamt direkte oder indirekte Profiteure des Bitcoin-Booms. Sie umfassen unter anderem Krypto-Miner, Chiphersteller, Anbieter von Blockchainplattformen und auch Online-Bezahldienste:

"Krypto-Aktien" im Smart Crypto Economy Index Name ISIN Klassifizierung Gewichtung Marathon Digital Holdings US5657881067 Crypto Miner 3,75% Riot Blockchain US7672921050 Crypto Miner 3,75% Nvidia US67066G1040 Crypto Chips 3,75% AMD US0079031078 Crypto Chips 3,75% Intel US4581401001 Crypto Chips 3,75% CME Group US12572Q1058 Stock Exchanges 3,75% Intercontinental Exchange US45866F1049 Stock Exchanges 3,75% NASDAQ US6311031081 Stock Exchanges 3,75% Mastercard US57636Q1040 Payment Platforms 3,75% Visa US92826C8394 Payment Platforms 3,75% PayPal US70450Y1038 Payment Platforms 3,75% IBM US4592001014 Blockchain Platforms 3,75% Tencent KYG875721634 Blockchain Platforms 3,75% Baidu KYG070341048 Blockchain Platforms 3,75% Facebook US30303M1027 eCommerce Platforms 3,75% Shopify CA82509L1076 eCommerce Platforms 3,75% JP Morgan Chase US46625H1005 Investment Banks, Retail Banks & Broker 3,75% SBI Holdings JP3436120004 Asset Manager & Custodian Banks 3,75% Blackrock US09247X1019 Asset Manager & Custodian Banks 3,75% Nomura Holdings JP3762600009 Investment Banks, Retail Banks & Broker 3,75%



Die restlichen 25 Prozent des 'Smart Crypto Economy Index' machen klassische Kryptowährungen aus. Der Index bedient sich dabei eines Krypto-ETPs, dem ‘21Shares Crypto Basket Index ETP' (HODL). Dem HODL liegen dabei die folgenden fünf Kryptowährungen zugrunde: Bitcoin (48.35 %), Ethereum (22.81 %), Polkadot (22.55%), Cosmos (3.26%) und Stellar (3.03%).

Für Anleger könnte das Smart Crypto Indexzertifikat (ISIN: DE000VQ8SSC7)* daher eine renditeträchtige und einfache Möglichkeit sein, breit diversifiziert in den Krypto-Markt sowie in die potenziellen Profiteure des Krypto-Booms zu investieren. Dabei kann ein oftmals kompliziertes und riskantes direktes Investment in Kryptowährungen umgangen werden.

Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs haben kürzlich nach Ansätzen gesucht, wie Anleger vom Krypto-Boom profitieren könnten, ohne direkt in Kryptowährungen investieren zu müssen, berichtet die Welt. Eine Lösung könnten Aktien-Investments in potenzielle Krypto-Profiteure sein. Die Goldman-Liste der Aktien mit Krypto-Bezug weist dabei erstaunlich viele Überschneidungen mit dem Smart Crypto Indexzertifikat (ISIN: DE000VQ8SSC7)* auf:

Goldman-Liste der Krypto-Profiteure Aktienunternehmen Krypto-Exposure-Score (0-9) Marathon Digital Holdings Inc 9 Riot Blockchain Inc 9 MicroStrategy Incorporated Class A 9 Silvergate Capital Corp. Class A 9 Square, Inc. Class A 9 PayPal Holdings Inc 9 Overstock.com, Inc. 7 NVIDIA Corporation 6 InvestView Inc. 6 Ideanomics, Inc. 6 Tesla Inc 6 JPMorgan Chase & Co. 6 Visa Inc. Class A 6 Bank of New York Mellon Corporation 6 Facebook, Inc. Class A 6 Mastercard Incorporated Class A 6 Broadridge Financial Solutions, Inc. 6 International Business Machines Corporatio 6 Coinbase Global, Inc. Class A 6

Quelle: FactSet, Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research

Offenlegung Interessenskonflikt: Die wallstreet:online AG ist an der Auflegung des Zertifikates beteiligt und erhält eine entsprechende Vergütung.