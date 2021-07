FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat seine "Top 10 Liste" besonders aussichtsreicher Aktien mit gleich fünf Umbesetzungen umstrukturiert. Neu auf die Liste gesetzt wurden von Analyst Hendrik König am Donnerstag die mit "Buy" bewerteten Aktien von Evonik , GEA Group , Infineon , IVU Traffic , Nemetschek sowie von dem Börsenportal Wallstreet-Online. Diese nehmen ab sofort die Plätze von Allianz , Brenntag , Deutsche Telekom , Fraport , Kion sowie Takkt ein.

Im vergangenen Quartal habe sich die erhoffte wirtschaftliche Erholung mit Schwung eingestellt und so hätten viele Aktien angezogen, die in den Monaten zuvor von der Pandemie besonders stark getroffen worden seien. Jetzt kämen aber neue Fragestellungen hinzu, mit denen sich Anleger laut König beschäftigen sollten: Knappe Güter, anfällige Lieferketten und ansteigende Verbraucherpreise, die Druck auf die Notenbanken ausübten. Allerdings glaubt der Analyst, dass die Währungshüter mit ihrer Geldpolitik auf Zeit spielen werden und vorerst am Niedrigzinskurs festhalten dürften.