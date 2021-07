Steigender Kostendruck bei der Goldförderung

Die Kosten der Goldminen-Unternehmen sind im 1. Quartal 2021 um 4 % im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. In Kombination mit einem gleichzeitig schwächeren Goldpreis verstärkte sich dadurch gleichzeitig der Margendruck. Diese Entwicklung könnte …

Die Kosten der Goldminen-Unternehmen sind im 1. Quartal 2021 um 4 % im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. In Kombination mit einem gleichzeitig schwächeren Goldpreis verstärkte sich dadurch gleichzeitig der Margendruck. Diese Entwicklung könnte auch in den kommenden Monaten noch anhalten, insbesondere dann, wenn sich die Konsolidierung des Goldpreises fortsetzt.Die in den letzten Monaten gesehenen Preissteigerungen bei Rohstoffen machen auch bei den Minenunternehmen in der Goldförderung nicht Halt. Wie eine Analyse des World Gold Council (WGC) zur Entwicklung ...